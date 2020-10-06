Українці можуть почати отримувати додаткову платіжку на комуналку

Ввести додаткову платну послугу можуть для мешканців багатоповерхівок, які не уклали договори на обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Про це розповів у коментарі UBR.ua голова Асоціації газового ринку України Денис Сенектутов.

Він зазначив, що зараз ОСББ не хочуть укладати договори з облгазами на обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж через те, що не вважають себе уповноваженими співвласниками на підписання таких договорів. Це призводить до ситуацій, коли цілі багатоповерхівки ніким не обслуговуються, що веде до зростання ризиків трагедій у вигляді вибухів газу в будинках.

Сенектутов розповів, що для вирішення цієї проблеми був розроблений законопроект №2458, який Верховна Рада відхилила в другому читанні і направила на повторне.

"У співвласників залишається вибір-вибрати собі компанію, оскільки ця послуга не монопольна, яка за узгодженим договором... і за узгодженою ціною буде виконувати для них обслуговування внутрішньобудинкових систем", - пояснив Сенектутов.

Якщо ж мешканці не хочуть використовувати це право, то газове обслуговування їх будинку буде надаватися їм за окрему плату.

"Якщо власники не визначилися, то за замовчуванням буде укладено Публічний договір на обслуговування внутрішньобудинкових систем, де оператори ГРС окремою платіжкою відповідно до чисельності квартир в цьому будинку будуть виставляти до оплати і виконувати ці роботи. Це ринкова послуга, але вона буде для операторів ГРС затверджуватися НКРЕКП на підставі типового договору", - пояснив експерт.

Нагадаємо, в Україні захотіли скасувати тариф за доставку газу.

Як повідомляла Politeka, підвищення тарифів, українці готуються до крайніх заходів: що зміниться після 25 жовтня.

Також Politeka писала, що стрибок тарифів на комуналку, українців попередили, до чого готуватися.