Колишня дружина екс-футболіста "Динамо" Миколи Морозюка Ірина показала себе у відровеному вигляді

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, на Ірині короткі джинсові шортики і відвертий купальник, практично не приховує апетитних грудей дівчини. Знаменитість показала у всій красі свої татуювання, а завершила свій образ світлою солом'яним капелюшком і сонцезахисними окулярами.

Однак, незважаючи на легковажний вигляд, повідомлення дівчини під фото виявилося серйозним і стосується важливої теми – взаємини чоловіка і жінки.

"Ви знаєте в чому різниця між зрілими відносинами і ні ? Я думаю багато хто з вас задаються питанням, чому одні пари як кіт з собакою, а У інших майже немає конфліктів, а якщо є , то не на довго , які легко і швидко вирішуються, без гучних скандалів і тривалих образ?

Пара - це 2 людини , які хочуть союзничати і максимально це намагаються робити , тому що обидва психологічно Зрілі до цього не простому , але в той же час приносить масу позитиву і задоволення, справі.

Коли двоє людей не Зрілі, у них безліч конфліктів на грунті особистого егоїзму.

А чому рушник лежить а не висить, а збери свої шкарпетки, А помий чашку, а чому Тобі можна, а мені не можна ? , а чому , а чому, а чому ????

А потім все це переходить на рівень помірятися ху*ми ...

- ну якщо мені не можна, то і тобі забороняю !

- Ага, ти зробив так, тоді я зроблю ще гірше!

І призводить це зовсім не до союзу, а до змагань.. Хто / кого ☝ 🏼

І, добрий день, ви вже не пара, а суперники !

Відносини такі вже не приносять нічого, крім агресії один до одного, масу скандалів і, відповідно, здорові відносини неможливі.

Союз-це тоді , коли ви хочете давати людині, а не тільки отримувати. Це те, коли ви в стосунках намагаєтеся задовольнити не тільки свої потреби , а також потреби вашого партнера. Тільки коли ви обидва працюєте в одному ритмі - виходить ідеальний Тандем.

Тому важливо слухати і чути", – написала Ірина.

Під ці постом розгорілася жвава дискусія фоловерів. В основному, шанувальники Ірини згодні з нею, про що і написали в коментарях.

"Встала, аплодую 👏 🏼 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 це вірно, але при чому тут фотографія 😂 😂 Іра ти не дарма рахуєшся секс символом українського футболу 😍 дуже красива, споеусліва...... Ну нема до чого причепитися)) рівненько все написали ! 🤘 🤘 🤘 🤘 Вау🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 👌 🏻 взагалі Круть 100% 🔥👏🏼 👏🏻👍🏻 👍🔥", – написали люди.

Раніше ми писали, що Ірина показала себе в незвичайному вигляді. На кадрах вона сиділа в напівпрозорій маєчці з величезним декольте. Зірка, швидше за все, не одягала трусики, показуючи оголені ноги. Морозюк залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери, показуючи руку. На ній повзала маленька змія. Фанати подивилися ролик майже 10 тисяч разів і написали коментарі.

"Відразу видно, немає у тебе Іра мужика нормального. Не займалася подібною нісенітницею б", "з подругою", "я навіть змію і не помітив", " красуня!!! Заздрю Миколі? А може і не колі ? Життя покаже!", "Погляд цей. Щось мені здається що на змію тут ніхто не дивився", " колишня свекруха в гості прийшла?", "Це вражає тебе, коли ти не чоловік",

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