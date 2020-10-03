Модель Демі Роуз продемонструвала свій черговий спокусливий образ

Демі свого часу ЗМІ охрестили британською Кардашьян. Вона обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними і часто вкрай відвертими образами.

Як повідомляє Politeka.net, нові фото всесвітньо відома модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Глибина в її очах", - коротко прокоментувала Демі свої фото з іспанської Ібіци.

Як з'ясувалося, не опублікованих кадрах можна було помилуватися не тільки її очима.

Одягнувшись лише в блузку і вузькі бікіні, Демі продемонструвала всю красу свого тіла.

Модель без сорому вип'ятила свою п'яту точку, дозволивши насолодитися шикарним пейзажем заходу сонця на задньому плані.

Шанувальники віддячили модель трьома сотнями тисяч лайків за надану можливість помилуватися такою красою.

Раніше, британська модель пишних форм Демі Роуз опублікувала фото в білизні.

Демі Роуз позувала в звабливому чорному бюстгальтері і лосинах, які ідеально сиділи на її звабливих формах.

Білизна прекрасно підкреслила талію дівчини і її пишні груди, а лосини - сідниці. Ефектності фото додало те, що перед зйомкою Демі зробила яскравий макіяж з акцентом на очі і зібрала волосся в кокетливу зачіску.

Нагадаємо, Нова Кардашьян скинула все зайве і показала свої ласощі.

Як повідомляла Politeka, Нова Кардашьян показала на камеру все, чим її нагородила природа.

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