Карантин, на який пішли президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп, - не допоміг

Як передає Politeka.net, 2 жовтня у своєму Твіттері Трамп зробив тривожну заяву, ошелешивши світ.

"Сьогодні вночі, @FLOTUS (сторінка Меланії, - ред.) І я отримали позитивний результат на COVID-19. Ми негайно приступимо до процесу карантину і відновлення. Ми подолаємо це разом!", - повідомив президент.

До цього американський лідер оголосив, що йде на карантин у зв'язку з тим, що у його помічниці виявили китайський вірус.

"Хоуп Хікс, яка так багато працювала, майже без перерв, тільки що отримала позитивний результат на Covid 19. Жахливо! Ми з першою леді чекаємо результатів тестування. А поки ми почнемо процес карантину!", - йдеться в твіті Трампа.

Як повідомляють ЗМІ, помічниця президента Хікс за останні кілька днів відвідала кілька передвиборчих заходів за участю Трампа.

Зазначимо, станом на 2 жовтня в США зафіксовано 7 494 671 випадок зараження китайським вірусом. За останню добу кількість заражених зросла на 11 748 осіб. Загальна кількість смертей становить 212 660 осіб, сьогодні зафіксовано 287 випадків смерті.

Раніше ми повідомляли, 30 вересня в США пройшли перші передвиборчі дебати Трампа і Байдена. Політики в прямому ефірі сперечалися, постійно перебивали один одного і обмінювалися взаємними звинуваченнями у брехні.

Примітно, що особливий резонанс викликало питання, що стосується боротьби з пандемією. Кандидати в президенти дорікали один одному у відсутності чіткого плану. Байден розкритикував дії Трампа і звинуватив його в недооцінюванні небезпеки вірусу. А Трамп заявив про те, що якби боротьбою з "заразою" займався Байден, то жертв було б набагато більше.

Також Байден звинуватив Трампа в тому, що під час пандемії він збирає численні заходи, на яких люди перебували без масок. Трамп на це відповів, що його опонент просто "не може зібрати натовп".

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