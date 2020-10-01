Зірка абсолютно нічого не соромиться

Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала шикарне тіло

Зірка записала у своєму сторіз Instagram кілька сторіз, пише Politeka.net. Спочатку Амато активно позаймалася спортом на камеру, а далі показала, як проводить відпочинок.

Модель прийшла додому і одягла купальник. Ніколь натягнула на свій великий розмір купальний наряд синього кольору і в білий горошок. Верх ледь тримався на пишних грудях, витягнувшись на бретельках.

Від кожного руху тіла груди трохи колихалися і привертали погляд. Знаменитість вибрала ще й найгарячіший ракурс зверху, щоб показати найнеймовірніші об'єми у всій красі.

Плавки мали з боків кокетливі зав'язочки. Форми в купальнику просто не могли не підкорити.

Різні прикраси доповнили образ.

Ніколь присіла в прозору воду свого басейну, трохи вигнувшись на сходинках. Видно, що їй так добре від води.

Кадри вийшли дуже гарячими, і навряд чи шанувальники пройшли повз них, не залишивши компліментів.

Нагадаємо, Ніколь Амато позувала на природі біля зеленої води. Зірка трохи вигнулася, тим самим її форми стали виглядати ще більш спокусливо.

Великі груди випирали з сіточки, але модель завбачливо прикрила найінтимніше.

Плоский рельєфний живіт зведе з розуму будь-кого.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато постала абсолютно оголеною. Зірка позувала стоячи у воді з такою ж голою подружкою-блондинкою.

Обидві позувала до камери спиною, демонструючи свої розкішні пружні сідниці. Так, стати володарками таких п'ятих точок мріє мало не кожна жінка.

Нагадаємо, що Ніколь Амато влаштувала гаряче тренування в міні-ТОПі:"зараз вистрибнуть".

Як повідомляла Politeka, Ніколь Амато підкорила красою форм в прозорому топіку:"шикарніше нікуди".

Також Politeka писала, що Ніколь Амато блиснула найпотаємнішими місцями в Білій сіточці:"Королева спокуси".