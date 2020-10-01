Обізнаний - значить озброєний: у МОЗ дали поради українцям, як убезпечити себе і своїх дітей

Заступник директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Олег Когут попередив про те, що в новому епідемічному сезоні цієї осені можлива поява раніше невідомих вірусів грипу, пише Zaxid.net.

"Нас дійсно турбує ситуація з грипом. Як поведе себе коронавірус і як поведуть себе ті збудники, ніхто сьогодні не скаже. Тому що з коронавірусом в тій формі COVID - 19 ми ще не стикалися. Ніхто і ніколи. Ні вчені, ні тим більше практики не можуть спрогнозувати. Але безумовно треба думати щодо захисту", - повідомив медик, нагадавши про користь щеплення.

Когут порекомендував робити щеплення перед поширенням ГРВІ - це важливо, так як, щоб виробився імунітет, після вакцинації має пройти мінімум два тижні.

Зазначимо, станом на ранок 1 жовтня в Україні зафіксовано черговий антирекорд за кількістю нових заражених китайським вірусом - 4069.

В цілому за весь час карантину, в країні - 213 028 лабораторно підтверджених випадків, з них 4193 летальних, 94 398 пацієнтів одужали.

Раніше ми повідомляли, в Україні з 28 вересня, терміном на наступні два тижні почало діяти нове епідеміологічне зонування.

До "червоної" зони потрапили Тернопіль та Бережани Тернопільської області. Тепер тут будуть додаткові обмеження, заборонені: приміські та міжміські автобуси; робота кафе і ресторанів, кінотеатрів; відвідування одержувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають ці послуги.

Київ після кількох тижнів у "помаранчевій" перейшов до "жовтої" зони.

Тут діють наступні правила:

заклади громадського харчування (кафе, ресторани, бари тощо), нічні та інші розважальні заклади працюватимуть до 00:00. Обмежений графік роботи не торкнеться замовлень "на винос" і доставки;

масові заходи в приміщеннях проводити можна з розрахунком до 20 осіб;

можна відвідувати установи соцзахисту, де живуть літні люди.

Нагадавши, ліки в Україні продаватимуть по-новому, важливе роз'яснення МОЗ

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів, чи працюватимуть школи та дитсадки з 1 жовтня: "на самоізоляцію..."