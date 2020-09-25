Американська фітнес-модель Ана Чері показала, як розважається на розкішному курорті
Ана вирішила показати цього разу, як проводить час у розкішному готелі на сонячному курорті. Спортсменка, як правило, проводить час вдома і не бажає куди-небудь виїжджати, проте для відпочинку з чоловіком завжди вибирає найяскравіші місця для відпочинку.
Неохайна Волочкова зганьбилася на врученні медалі, забувши надіти ліфчик: "Це дуже приємне…"
"Була доброю і світлою дівчинкою": спливли деталі жорстокої розправи над фармацевтом в Одесі, відео
Оскаженілі сусіди ополчилися на Пугачову: "На камеру вдає пристойну, а насправді..."
П'яна Корольова вийшла в ефір після зради Тарзана й зірвалася на мат: "Не можу пережити..."
Цього разу Ана розповіла, що вона зупинилася в казковому місці, де зможе помилуватися красивим пейзажем з чудовою погодою.
«Я думаю, що кожен повинен знати, наскільки безпечно було подорожувати на Мальдіви, я завжди була дуже обережна в епоху вірусу. У цій поїздці ми всі були перевірені за 48 годин до зльоту, що було перевірено на квитковій касі і біля виходу на посадку.
Наступні випробування і перевірки температури під час стоянки і при приземленні також пройшли успішно. На Мальдівах кожне місце, куди ми ходили, знову перевіряли і давали дезінфікуючий засіб для рук. Це місце-рай, і обслуговування клієнтів нереальне», - написала Ана під останнім постом.
Шанувальники також не залишилися байдужі і написали безліч слів захоплення на адресу зірки, блиснула сідницями в ролику.
Ми також писали, що Анна активно показує краще образи на собі і розповідає про харчування, а також вправах, що підтримують її у формі. Однак, домашні фото, на яких Чері блищить або в білизні, або в піжамі, збирають найбільше відгуків.
Вся справа в тому, що Ана вважає за краще вдома ходити без штанів і завжди на її фото вона хвалиться фігурою в сміливих і зухвалих позах:
"Якщо чесно, я звикла не носити штани і цілий день сидіти вдома ☺ ️ як щодо тебе?» ,- написала Ана під постом.
Ось що відповіли шанувальники:
"Вау, це те, що на тобі надіто, таке красиве ...", "Ти схожа на ангела в нижній білизні», «мила дитинко», «йди спати, дорога», «Preciosa bella»," якщо я можу залишатися з тобою вдома весь день, гей, запри нас і кинь ключ🔑 в океан, лол💋".
Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру
А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні