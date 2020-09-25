Американська фітнес-модель Ана Чері показала, як розважається на розкішному курорті 

Ана вирішила показати цього разу, як проводить час у розкішному готелі на сонячному курорті. Спортсменка, як правило, проводить час вдома і не бажає куди-небудь виїжджати, проте для відпочинку з чоловіком завжди вибирає найяскравіші місця для відпочинку.

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Thank you @coco_resorts & @resortlife.travel for making this trip possible. Just wanted to take a second, be thankful & take in this beautiful scenery with gorgeous weather. I think everyone should know how safe it was to travel to the Maldives, I have always been very precautious even before Covid. For this trip, we were all tested 48 hrs prior to take off, which was checked at ticket counter & at the gate. Followed up testing and temperature checks on our layover and when we landed. In #Maldives every place we went we were checked again & giving hand sanitizer. This @projectfomo was designed to start bringing back tourism and encourage people even more than ever it’s safe to travel but always do your own research. This place is paradise and the customer service is unreal. If you have any questions about travel & my trip in Maldives please leave a comment & I will try to answer questions. Love you all & I hope you enjoy this journey. #Maldives #ProjectFomo

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Цього разу Ана розповіла, що вона зупинилася в казковому місці, де зможе помилуватися красивим пейзажем з чудовою погодою.

«Я думаю, що кожен повинен знати, наскільки безпечно було подорожувати на Мальдіви, я завжди була дуже обережна в епоху вірусу. У цій поїздці ми всі були перевірені за 48 годин до зльоту, що було перевірено на квитковій касі і біля виходу на посадку.

Наступні випробування і перевірки температури під час стоянки і при приземленні також пройшли успішно. На Мальдівах кожне місце, куди ми ходили, знову перевіряли і давали дезінфікуючий засіб для рук. Це місце-рай, і обслуговування клієнтів нереальне», - написала Ана під останнім постом.

Шанувальники також не залишилися байдужі і написали безліч слів захоплення на адресу зірки, блиснула сідницями в ролику.

Ми також писали, що Анна активно показує краще образи на собі і розповідає про харчування, а також вправах, що підтримують її у формі. Однак, домашні фото, на яких Чері блищить або в білизні, або в піжамі, збирають найбільше відгуків.

Вся справа в тому, що Ана вважає за краще вдома ходити без штанів і завжди на її фото вона хвалиться фігурою в сміливих і зухвалих позах:

"Якщо чесно, я звикла не носити штани і цілий день сидіти вдома ☺ ️ як щодо тебе?» ,- написала Ана під постом.

Ось що відповіли шанувальники:

"Вау, це те, що на тобі надіто, таке красиве ...", "Ти схожа на ангела в нижній білизні», «мила дитинко», «йди спати, дорога», «Preciosa bella»," якщо я можу залишатися з тобою вдома весь день, гей, запри нас і кинь ключ🔑 в океан, лол💋".

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