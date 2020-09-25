Американська фітнес-модель Ана Чері показала, як розважається на розкішному курорті

Ана вирішила показати цього разу, як проводить час у розкішному готелі на сонячному курорті. Спортсменка, як правило, проводить час вдома і не бажає куди-небудь виїжджати, проте для відпочинку з чоловіком завжди вибирає найяскравіші місця для відпочинку.

Цього разу Ана розповіла, що вона зупинилася в казковому місці, де зможе помилуватися красивим пейзажем з чудовою погодою.

«Я думаю, що кожен повинен знати, наскільки безпечно було подорожувати на Мальдіви, я завжди була дуже обережна в епоху вірусу. У цій поїздці ми всі були перевірені за 48 годин до зльоту, що було перевірено на квитковій касі і біля виходу на посадку.

Наступні випробування і перевірки температури під час стоянки і при приземленні також пройшли успішно. На Мальдівах кожне місце, куди ми ходили, знову перевіряли і давали дезінфікуючий засіб для рук. Це місце-рай, і обслуговування клієнтів нереальне», - написала Ана під останнім постом.

Шанувальники також не залишилися байдужі і написали безліч слів захоплення на адресу зірки, блиснула сідницями в ролику.

Ми також писали, що Анна активно показує краще образи на собі і розповідає про харчування, а також вправах, що підтримують її у формі. Однак, домашні фото, на яких Чері блищить або в білизні, або в піжамі, збирають найбільше відгуків.

Вся справа в тому, що Ана вважає за краще вдома ходити без штанів і завжди на її фото вона хвалиться фігурою в сміливих і зухвалих позах:

"Якщо чесно, я звикла не носити штани і цілий день сидіти вдома ☺ ️ як щодо тебе?» ,- написала Ана під постом.

Ось що відповіли шанувальники:

"Вау, це те, що на тобі надіто, таке красиве ...", "Ти схожа на ангела в нижній білизні», «мила дитинко», «йди спати, дорога», «Preciosa bella»," якщо я можу залишатися з тобою вдома весь день, гей, запри нас і кинь ключ🔑 в океан, лол💋".

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