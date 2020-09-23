Наступного року МОЗ планує підвищити тарифи на медичні послуги

Зараз сімейний лікар отримує 600 гривень за первинну допомогу на кожного пацієнта, а в 2021 році суму пропонують збільшити до 710 гривень, повідомляє Politeka.net. Таке підвищення відбудеться вперше за два роки. Крім того, збираються зробити в 2,5 рази більше тариф на екстрену медичну допомогу - зі 162 до 412 гривень.

Крім кількості, при оплаті праці сімейних лікарів будуть враховуватися ще й особливості пацієнтів. Наприклад, серед підопічних медичного працівника є багато гіпертоніків і діабетиків, або йому доводиться працювати у важкодоступних районах.

"Всі ці особливості ми закладали в розрахунок фінансування за первинну допомогу через відповідні коефіцієнти", - зазначили в МОЗ. Так до бюджету заклали надбавки лікарям за лікування хворих на туберкульоз в абмулаторному режимі.

Що стосується швидкої допомоги, то за підрахунками відомства нова сума буде покривати всі витрати, пов'язані з наданням послуг. Зараз щомісячне фінансування розраховують за формулою: кількість жителів міста, помножена на 164 гривні. Гроші йдуть на зарплати, паливо для машин і медикаменти.

"Треба встановити відповідні індикатори якості. Перший - час приїзду. Зараз тільки 31% бригад доїжджають в терміни, встановлені державою. На наступний рік ми закладаємо, що буде не менше 60%, в 2022 році – 75%, а на 2023 – не менше 85%", - заявили в МОЗ.

Нагадавши, масове скорочення субсидій в Україні, зростання тарифів на комуналку не перешкода.

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