Легендарна рестлер і танцівниця Жаклін Сталлоне пішла з життя на 99-му році життя

Про це поінформувало видання TMZ.

За інформацією журналістів, трагедія в родині зірки Голлівуду Сильвестра Сталлоне сталася вчора, 21 вересня.

Так, світ втратив легендарну танцівницю, рестлера і астролога Жаклін Сталлоне, яка померла у віці 98 років. Причини смерті поки не озвучувалися.

Жаклін Сталлоне, яку в Голлівуді знають як Джекі, народилася в 1921 році у Вашингтоні. Її предки по батьківській лінії були емігрантами з Одеси.

Сама Жаклін тричі встигла побути заміжня, народивши трьох дітей: Сильвестра, Френка і Тоні (померла в 2012 році).

Джекі також вела здоровий спосіб життя і в своєму мікроблозі Instagram вела трансляції своїх тренувань. Велику популярність матері Сильвестра Сталлоне принесла участь в телевізійних шоу. Крім цього, вона також працювала промоутером жіночого рестлінга, завдяки якому Netflix присвятив Жаклін цілий серіал в 2017 році.

Ні сам Сильвестр Сталлоне, ні інші члени зоряної сім'ї поки ніяк не коментували смерть Жаклін.

Раніше ми розповідали про те, що зірка "Рембо" Брайан Деннехі пішов з життя. Сумну новину У своєму Instagram повідомив Сильвестр Сталлоне.

Як стверджують джерела в правоохоронних органах, Брайан Деннехі помер у віці 81 року з природних причин, а не від китайського вірусу.

"Великий актор Брайан Деннехі помер. Він просто був блискучим виконавцем... Він також був ветеринаром у В'єтнамі, і дуже допоміг мені побудувати характер Рембо. Світ втратив великого артиста", - написав Сталлоне.

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