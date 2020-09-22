Хакер з Харкова зірвав два концерти своєї улюбленої співачки і попався правоохоронцям

Як повідомляє Politeka.net, зловмисник зламав систему купівлі квитків онлайн і завадив слухачам потрапити на живі виступи. Прес-служба Департаменту кіберполіції розкрила деталі події, а за інформацією видання "Сьогодні" йдеться про концерти Христини Соловій.

Поліція стверджує, що житель Харкова за допомогою бот-мережі заблокував бронювання квитків в електронних сервісах. Шанувальники співачки не змогли купити квитки і, як результат, відвідати концерти.

"Таким чином два концерти були скасовані, ще три-відбулися в присутності тільки третини глядачів",-підкреслила прес-служба.

Співробітники кіберполіції з'ясували, що 24-річний молодий чоловік вже неодноразово використовував свої комп'ютерні навички і здійснював DDoS-атаки на сайти, щоб перешкодити бронюванню квитків. Під час злому він "маскувався" за допомогою іноземних VPN-сервісів. За попередніми підрахунками, хакер завдав збитків на суму понад 500 тисяч гривень. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, підозрюваному загрожує до шести років в'язницями.

"Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта. За результатами вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони. Речові докази спрямовані на проведення відповідних експертиз", - додали в кіберполіції.

Варто відзначити, що Христина Соловій брала участь у проекті «Голос країни» і потрапила в команду Святослава Вакарчука. Пізніше вона почала тісно співпрацювати з лідером групи "Океан Ельзи", виступила з ним дуетом і випустила з його допомогою кілька пісень. Ходили навіть чутки про роман артистів.

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