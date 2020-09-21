У Львові сталася аварія, в якій постраждала наречена екс-глави САП Назара Холодницького

Про це «Українським Новинам» повідомили джерела в патрульній поліції.

Як стало відомо, аварія сталася в понеділок, 21 вересня. Приблизно об 11.30 маршрутка наїхала на Юлію Бойко прямо на пішохідному переході. Зазначається, що ДТП сталася на вул.Дорошенка, 25 у Львові.

У поліції повідомили, що дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували в лікарню, діагноз встановлюється. Холодницький на даний момент не вийшов на зв'язок з журналістами і ніяк не прокоментував ситуацію.

Відзначимо, що свою дівчину Юлію Холодницький вперше представив громадськості в 2018 році. Дівчина на 10 років молодша за прокурора. Відомо, що вона працює юристом

Нагадаємо, що 21 серпня Назар Холодницький подав у відставку з посади голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Цю посаду він обіймав з 2015 року. Він не просто пішов з посади, але також прийняв рішення повністю піти з прокуратури.

Як відомо, новий генпрокурор Ірина Венедиктова влітку доручила провести аудит роботи САП, в результаті якого з'ясувалося, що керівництво і прокурори САП працювали з численними порушеннями.

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