Українцям нагадали про те, що незабаром переводитимуть стрілки годинника на зимовий час

Це відбудеться о 04: 00 в ніч з 24 на 25 жовтня, тобто в останню неділю жовтня.

При цьому важливо пам'ятати, що стрілки годинника необхідно перевести на годину назад.

В Україні перехід на зимовий час здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 509 від 13.05.1996 "про порядок обчислення часу на території України".

До слова, в 2020 році переходити на зимовий час будуть в 71 країні світу. Серед них країни ЄС, Литва, Естонія, Латвія, Ізраїль, Великобританія, США, Канада, Австралія, Мексику, Іран та інші.

У той же час не переводитимуть годинник такі країни, як Росія, Китай, Південна Корея, Монголія, Індія, Японія, Бразилія, Єгипет, Саудівська Аравія, ОАЕ, Ірак, Мальдіви, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Вірменія, Азербайджан, Грузія та інші.

Нагадаємо, що ідею зі зміною часу придумав президент США Бенжамен Франклін. Таким чином він пропонував економити світло в магазинах. Правда, виробники свічок цю ініціативу заблокували. Вперше годинник перевели в Британії в 1908 році. Зміна літнього та зимового часу дозволяє економити електроенергію, так як денне світло використовується раціонально. Правда, економісти підрахували, і сьогодні, коли світ цілодобово споживає електроенергію у великих кількостях, ця економія дуже незначна – близько 0,5-3%.

Є такі люди, яким переведення годинників дається дуже важко. Вони не можуть налаштуватися, їх біоритми збиваються і страждає весь організм. Фахівці радять таким людям готуватися до переведення годинників заздалегідь. Почніть лягати раніше за пару тижнів до 29 березня, і Вам буде простіше переключитися на новий графік.

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