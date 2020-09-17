Відома балерина Анастасія Волочкова спантеличила обвислими формами після чергового "перетворення"

Колишня прима Великого театру дивує аж ніяк не на сцені. Тепер скандальна балерина спантеличує виглядом вдома після схуднення. Волочкова вирішила різко скинути вагу і тепер постійно вражає перетвореннями на нових Селфі в дзеркалі після тренувань.

За словами Волочкової в Instagram, вона їсть тільки салатні листя, відварені або сирі яйця, відварну курку і овочеві супи. Бувають дні, коли блондинка цілий день залишається голодна, так як через тренування взагалі не їсть. Багато хто заявляє, що зірка перестаралася.

"Настя Волочкова хвалиться постройневшей фігуркою і підписує "завжди у формі!"- сказано на фан-сторінці в Instagram.

Користувачі мережі відреагували негайно:

"Ну що тут коментувати? Насті потрібен хороший психолог, а ще краще - психіатр. І, може бути, вона дійсно прийде коли-небудь в хорошу форму«, "з плечима як у мужика», « 😱 😱 😱 😱 😱 жах😣», «а у Ніколаєвої і з фігуркою все ОК і заручний діамант на пальці від волочковського колишнього😂 😂 😂», «витягнула весь силует🤣 👏 👀», «як мужик фу», «нічого красивого тут немає і фото витягнуто жах», "зовсім перестала за обличчям стежити".

Ми також писали, що Анастасія дуже часто потрапляє в скандали через свої неоднозначні витівки. Балерина любить не тільки недоречно оголюватися на власних виступах, постійно робить шпагати в найнесподіваніших місцях, показуючи зайве в сукні, але ще і "грішить" рекламою".

В її профілі в соціальній мережі Instagram постійно з'являються рекламні публікації самих різних товарів. Анастасія рекламує все: від кулерів для води, до магазину продуктів. Цього разу під критику в мережі потрапив пост - Сторі знаменитості, зроблене в салоні краси. Виставивши напоказ свої ноги з недоречно-яскравим манікюром, Волочкова крупно зганьбилася.

"Настя Волочкова🌟 економна і все робить по бартеру, за рекламу. Тому вибирає такі салони, які згодні обслуговувати забезплатно🥴», - повідомляється на сторінці.

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