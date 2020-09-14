Відома актриса Моніка Беллуччі вразила новим образом для ролі

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала на сторінці в соцмережі "Instagram" афішу зі своїм фото в чорно-білому форматі. Знаменитість пояснила, що грає оперну співачку в театральній постановці "Марія Калласс: листи і спогади". Режисером виступив Томас Вульф, 29 і 30 Вересня вистави відбудуться в Афінах.

На знімку 55-річна Моніка Беллуччі зображена крупним планом в старомодній білій блузці з мереживами на бюсті і рукавах. Образ доповнило контрастне намисто. Актриса завела руки назад, поправляючи волосся.

Користувачі соціальної мережі в коментарях висловили свою любов до Моніки і прийшли в захват від її вигляду:

"Ти така прекрасна (всередині і зовні)"; "Мій місяць"; "Богиня";" справжня жіночність";" Королева-красуня"; " Прекрасно ... Тримайся, моя дорога ... бережи себе .. !! 🌹 ❤"; "Чарівна краса"; " Привіт, принцеса, у тебе ідеальна статура, ти така сексуальна😍 😍 😙 😙"; " найкрасивіша королева заслуговує поклоніння❤️❤️❤️❤️"; "найкраща, найкрасивіша, найпривабливіша, ми живемо для вашої любові❤️".

Нагадавши, ігривая Беллуччі без сорому виставила свої форми в непристойному декольте: "Краща"

А ще Politeka писала, що Моніка Беллуччі без штанів звела з розуму новими пікантними фото

Також Politeka повідомляла, що розкішна Моніка Беллуччі розбурхала виглядом в тісній сукні