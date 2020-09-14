Відома актриса Моніка Беллуччі вразила новим образом для ролі

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала на сторінці в соцмережі "Instagram" афішу зі своїм фото в чорно-білому форматі. Знаменитість пояснила, що грає оперну співачку в театральній постановці "Марія Калласс: листи і спогади". Режисером виступив Томас Вульф, 29 і 30 Вересня вистави відбудуться в Афінах.

Моніка Беллуччі, скрін

На знімку 55-річна Моніка Беллуччі зображена крупним планом в старомодній білій блузці з мереживами на бюсті і рукавах. Образ доповнило контрастне намисто. Актриса завела руки назад, поправляючи волосся.

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❤️Cover of K Magazine @kathimerini Photo @tomvolf Necklace @cartier Dress @dior Mua @jolanta.cedro Hair @johnnollet @handk_officiel From 29 till 30 September in Athenes at the Herodes Atticus theater for « Lettres et Mémoires : Maria Callas. » Director Tom Volf @lykofostheater #monicabellucci#cover#kmagazine#photography#tomvolf#jewelry#cartier#cartierdiamonds#dress#dior#soon#herodesatticustheatre#lettresetmemoires#mariacallas#моникабелуччи

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A post shared by Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel) on

Користувачі соціальної мережі в коментарях висловили свою любов до Моніки і прийшли в захват від її вигляду:

"Ти така прекрасна (всередині і зовні)"; "Мій місяць"; "Богиня";" справжня жіночність";" Королева-красуня"; " Прекрасно ... Тримайся, моя дорога ... бережи себе .. !! 🌹 ❤"; "Чарівна краса"; " Привіт, принцеса, у тебе ідеальна статура, ти така сексуальна😍 😍 😙 😙"; " найкрасивіша королева заслуговує поклоніння❤️❤️❤️❤️"; "найкраща, найкрасивіша, найпривабливіша, ми живемо для вашої любові❤️".

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