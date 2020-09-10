10 вересня місяць буде перебувати в знаку Близнюків, а це означає, що людей чекає приплив додаткової енергії

Астрологи поділилися місячним календарем на четвер, 10 вересня. Це 22-й місячний день, коли спадаючий місяць знаходиться в знаку Близнюків.

Цей день ідеально підійде для швидких і енергійних занять. Через те, що люди в цей день можуть вести себе більш імпульсивно, ніж зазвичай, його варто присвятити заняттям, для яких не потрібна особлива концентрація.

При цьому місяць викличе не тільки приплив фізичної енергії, а й загострить інтелектуальні здібності. У цей день варто спробувати запам'ятати якомога більше нової інформації, адже матеріал буде засвоюватися швидше і якісніше, ніж зазвичай.

Цей день також підійде для аналізу накопиченого досвіду і побудови нових планів на майбутнє. Взаємодії з партнерами будуть проходити вдало. 10 вересня також варто очікувати припливу нових ідей. У цей день можна також визначитися з важким вибором, рішення за яким ви довго відкладали на інший день.

У цей день вкрай малоймовірні проблеми зі здоров'ям. Хірургічні операції 10 вересня будуть проходити вдало, а отримані рани заживуть дуже швидко.

10 вересня можна починати худнути. Також в цей день не рекомендується курити, адже ця шкідлива звичка призводить до енергетичного виснаження. Астрологи також не рекомендують присвячувати цей день домашнім справам, адже, за їхніми словами, він для цього категорично не підходить.

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