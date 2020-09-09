У дні, коли Марс буде ретроградним, краще себе не вантажити позаплановою роботою

Про це пише Сьогодні.

Як попереджають експерти, Марс буде ретроградним з 10 вересня по 14 листопада.

У звичайні дні планета відповідає за нашу активність і силу волі, а коли Марс стає ретроградним – це означає, що ті функції, за які він відповідає, підпадають під удар.

Найбільше вплив Марса відчують Овни. У цей період буде відчуватися сильна нестача енергії, відсутність ініціативи і гальмування в справах, тому фахівці рекомендують не вантажити себе позаплановою роботою.

Крім цього, даний період дуже чутливий до конфліктних ситуацій, які через якийсь час можуть перерости в катастрофу. Можуть можливі аварії, пожежі, імпульсивні спалахи гніву.

Період ретроградного Марса-відмінний час, коли можна і потрібно зробити наступні пункти:

підтягнути "хвости" в своїх справах;

братися за тимчасові проекти;

йти з безперспективної роботи;

почати ремонт;

відновити заняття спортом.

Але в цей період не рекомендується робити операції, здійснювати дорогі покупки, починати судові розгляди і оформляти кредити.

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