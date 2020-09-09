Курс валют в Україні 9 вересня здивує українців новими змінами

Як передає Politeka.net, свіжий прогноз на середу з'явився на офіційному сайті Національного банку України. Згідно з прогнозом, долар різко виросте в ціні, а євро, навпаки, трохи просяде.

Так, 1 долар 9 вересня продаватимуть за 27,8 гривень, в той час, як днем раніше його можна було купити за 27,75 гривень.

Євро коштуватиме 32,79 гривень, тоді як 8 вересня 1 євро продавали за 32,8 гривень.

Варто відзначити, що поступове подорожчання долара очікувано. Про це говорили багато експертів. Крім цього, як ми писали раніше, сам прем'єр-міністр Денис Шмигаль спрогнозував просідання курсу до 28 гривень за долар. Втім, на думку глави уряду, нижче цієї позначки долар в 2020 році не опуститься. Не позначаться на курсі і борги, які Україна повинна повертати.

А ось на наступний рік курс може просісти до 29 гривень за долар. Саме такий показник планують закладати до бюджету на 2021 рік.

Додамо, що українці стали частіше продавати долари, ніж купувати валюту. Про це свідчить статистика за серпень. Незважаючи на це, останні три тижні долар поступово дорожчає.

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