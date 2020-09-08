Відомий балерина Анастасія Волочкова разом з Микитою Джигурдою спровокувала новий скандал у мережі

Вже досить довгий час в соціальній мережі Instagram обговорюють можливий роман Волочкової зі скандально відомим артистом Микитою Джигурдою. І хоча зірки запевняють, що вони лише колеги і друзі, чутки про їхні стосунки продовжують поширюватися.

Так, деякий час тому в соціальній мережі Інстагам з'явилися фото з зірками, здаланние в різний час. Особисті зустрічі двох колег не завжди виглядали пристойно і скромно, а зухвалий шпагат чи не нашій артисту лише додав " масла у вогонь":

"Вони знайшли один одного 🙄 🔹 просто ідеальна пара 🙃 🔹 Волочкова і Джигурда вже не приховують свій роман і майже щодня публікують спільні фото️️», - сказано в повідомленні фан-сторінки зірок.

Користувачі Мережі також приєдналися до обговорення:

"ногу для чого підняла?", "Два чоботи пара👍👍👍💐💐💐😂😂😂», «поклав око на чергову спадщину?🤣 🤣 🤣 ", "Ну тепер їй повний ППЦ", " ніякої скромності ....", "Яка гарна пара", "обох на реабілітацію", " а як же дружина?", "Кошмар!😮 ", "Те що вони разом як пара, це нісенітниця! А то що вони два хворих на голову людини, це факт! 🙄 ", "Знайшли один одного, два самотності.Це бомба😁 🙄 💃 💣 💥", - пишуть користувачі.

Ми також раніше писали, що не так давно російська артистка знову оскандалилася – відправившись в село під час карантину, відвідала закритий для відвідувань храм. Знаменитість дізналася від правоохоронців, що Дивеевский храм закритий і навіть була обурена тим, що її оштрафували в суді. У той же час зганьбився там і Микита Джигурда, потрапивши під увагу поліції.

Артисти вирішили зустрітися вдома у балерини, про що сама вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі. Волочкова позувала з улюбленими білими трояндами в руках, надівши на себе жовтий костюм. Причому не так давно її висміяли за даний наряд в мережі, зазначивши, що в цьому вбранні Анастасія схожа на жовтого курчати. Поруч у Волочковій розмістився її колега по цеху і друг-Микита Джигурда в темному одязі.

"Мій чарівний ДРУГ у мене в гостях!!!😊 Микита @instadzhigurda нашій дружбі не одне десятиліття! І ми цією дружбою дорожимо і завжди підтримуємо один одного.👍», - написала балерина.

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