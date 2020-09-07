27-річна модель Ніколь Потуральскі порадувала фанатів свіжим фото
Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.
Так, на фото пасія знаменитого голлівудського актора Бреда Пітта сидить на зеленій галявині у вільній позі, спираючись колінами об землю.
На обличчі Ніколь - широка щаслива посмішка, що наводить на думку про те, що з особистим життям у дівчини все в порядку.
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Одягнена модель в чорні облягаючі шорти, на її грудях зав'язана Зелена хустка, волосся Ніколь розпущене.
"Щаслива неділя", - коротко підписала свою фотографію зірка.
Фанатам сподобалося свіже фото знаменитості, вони засипали дівчину захопленими компліментами.
"Натуральна дівчина, Красива, ангел", - написали шанувальники Ніколь.
Politeka писала про те, що розкриті деякі подробиці особистого життя зірки Голлівуду Бреда Пітта. За інформацією інсайдерів, 56-річний Бред Пітт як мінімум дев'ять місяців вже зустрічається з молодою німецькою моделлю Ніколь Потуральскі.
Вперше зоряну пару засікли на концерті Каньє Уеста восени 2019 року в концертному залі "Голлівуд-боул" в Лос-Анджелесі. Очевидці з заходу запевняють, що вони захоплено спілкувалися один з одним до того, поки не почався виступ репера. В даний момент Бред Пітт і Ніколь Потуральскі насолоджуються спільною відпусткою у Франції.
У мережі активно обговорюють роман Бреда Пітта з юною копією Анджеліни Джолі. Як стало відомо, голлівудський актор вже довгий час зустрічається з 27-річною німецькою моделлю Ніколь Потуральскі. Пітт, за повідомленнями преси, навіть привіз молоду коханку в свій маєток у Франції, де він грав весілля з Джолі.
Ніколь Потуральскі хоч і нагадує за типажем Джолі. Але все ж не є її двійником, на відміну від дівчат, які будують свою кар'єру, спираючись на сильну схожість із зіркою.
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