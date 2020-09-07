Під час концерту відомої російської співачки Земфіри помер чоловік

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

Так, за даними журналістів, які посилаються на власні джерела в екстренних службах, під час виступу чоловік помер від зупинки серця.

Інцидент стався на концерті рок-співачки 6 вересня в Санкт-Петербурзі. Шанувальника артистки винесли з натовпу без свідомості.

Чергові лікарі намагалися привести чоловіка до тями, проте вже в кареті швидкої допомоги чоловік помер.

"За попередньою інформацією, у нього відбулася раптова зупинка серця. Близько 10 хвилин медики, які чергували на місці, намагалися привести його до тями. Пізніше на місце приїхала реанімація", - поідомляють російські ЗМІ.

Наразі уточнюються всі обставини події. Поки співачка ніяк не прокоментувала цей інцидент.

Раніше повідомлялось, що у Москві чоловік напав на автомобіль Земфіри. Інцидент стався у дворі будинку артистки в центрі російської столиці. Пригода сталася 27 липня. В поліцію зателефонувала сама Земфіра Рамазанова і розповіла, що якийсь чоловік б’є скла в її автомобілі. Прибулі на місце правоохоронці скрутили підозрюваного. Ним виявився 35-річний Гліб Серебряков – московський двірник, а за сумісництвом фанат творчості співачки. На допиті він пояснив, що таким нехитрим способом намагався привернути увагу зірки.

Нагадаємо, Земфіра відкрила всю правду про кохання з Литвиновою.

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