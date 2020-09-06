Революція в Росії неминуча, і вона спричинить за собою фатальні наслідки для режиму Володимира Путіна

Такий прогноз озвучив астролог Влад Росс, передає Главред.

За його словами, масштабні протести в Росії спалахнуть після 13 вересня, коли повинні відбутися вибори губернаторів і депутатів міськрад, а географія протестного руху буде розширюватися від Сибіру до інших регіонів.

"Люди будуть виходити не тільки в Хабаровську, а й у Владивостоці, Комсомольську-на-Амурі. Так що перший регіон, який піднімається проти Путіна – це Сибір. Челябінськ, місце, куди не так давно впав метеорит, також стане точкою великого опору. Крім цього, стрясати буде і Новосибірськ. У цих містах може бути все, що завгодно. Так поступово почнуться рухи по всій країні", - спрогнозував астролог.

Росс не сумнівається, що Олексія Навального зараз спеціально отруїли, щоб обезголовити опозицію.

"Головне завдання Кремля полягало в тому, щоб прибрати Навального, оскільки він здатний вивести на вулиці великі маси людей. Наказ про його отруєння виходив особисто від Володимира Путіна. Але, на щастя для росіян і на жаль для Путіна, отруйники знову не розрахували потрібну кількість отруйною речовинb -і Навальний вижив.

Путін побачив, що нікому очолити опозиційний рух в Білорусі, і вирішив, що в Росії можна придушити всі протестні настрої, усунувши того, хто може мобілізувати людей. Це було головне завдання-ліквідувати протестного лідера РФ", - продовжив астролог і додав, що в уже в 2021 році режим Володимира Путіна впаде.

"...Через нетривалий час трапиться і швидка смерть Путіна – 2022 рік він точно не переживе, оскільки річний соляр на 7 жовтня 2021 року у нього останній", - резюмував Влад Росс в коментарі журналістам.

Нагадавши, Путін вирішив використовувати перемир'я на Донбасі з вигодою для себе.

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