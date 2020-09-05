Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що планує робити уряд з карантином через китайський вірус

Як відомо, станом на 5 вересня в Україні встановлено новий антирекорд: 2 836 хворих за добу, при цьому 1 036 осіб одужали, 50 раніше хворих померли, передає Politeka.net.

Всього кількість інфікованих з початку епідемії склала на ранок суботи 133 787 осіб, померли 2 811 осіб, одужали – 61 649 осіб. Зараз в Україні на 19 хворіє 69 327 осіб, що на 1 750 більше, ніж днем раніше.

У зв'язку з цим чимало громадян задаються запитанням, що ж буде далі, і чи чекати нового посилення карантину.

В інтерв'ю "Україна 24" глава Кабміну Денис Шмигаль пояснив, що українці втомилися від обмежувальних заходів, перестали відчувати небезпеку і пропала паніка. І зараз найбільший ворог - не вірус, а байдужість. Люди відпустили проблему, і це неправильно.

Що ж стосується посилення карантину, то глава Кабміну попередив про наслідки такого кроку:

"Економіка також вже не має тих потужностей для того, щоб ми на місяць, або навіть на три тижні закривали країну в повний локдаун. Тому найкращий сценарій – адаптивний карантин, коли ми локально закриваємо і розриваємо локальні ланцюжки захворюваності. Ну і, звичайно, медична система сьогодні готова набагато краще, ми можемо приймати вже більшу кількість людей. Хвороба стала м'якше, вже люди хворіють трохи м'якше".

Однак він не виключає ще однієї серйозної небезпеки:

"Восени може бути накладення грипу на COVID. І тут треба закликати всіх максимально вакцинуватися від грипу для того, щоб виключити накладення цих двох хвороб, які можуть викликати досить складні і важкі наслідки. Ми поки не знаємо їх, і світ їх знає, це буде така перша осінь, де ми зіткнемося з накладенням, можливим накладенням епідемій».

При цьому Шмигаль застеріг не відмовлятися від масок і засобів індивідуального захисту, уникати масових заходів, дотримуватися соціальної дистанції.

"Це необхідні заходи для того, щоб врятувати життя людей, котрі належать до групи ризику, для того, щоб врятувати здоров'я нації, коли неможливо хворіти всім разом. Медична система не витримає", - підкреслив він.

Нагадаємо, навчальний рік в Україні під загрозою зриву, інфекціоніст озвучив тривожний прогноз.

Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.

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