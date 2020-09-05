Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала себе в несподіваному і провокаційному образі

Кілька днів тому артистка розповіла, як взяла участь у зйомках "Ритму" по проханню Дмитра Монатіка. Як відомо, артисти досить щільно спілкуються, є хорошими друзями і на початку літа випустили свій спільних хіт "Вечериночка", який як і раніше займає перші місця в хіт-парадах.

З цього приводу на фан-акаунті віри також з'явився кадр зі зйомок "ритму", на якому сама зірка позує в ліфчику з великих срібних каменів, міні-спідниці, ледь прикриває гідності, а також сірій накидці з тонкої сітчастої тканини.

«На цьому тижні кліп "Вечериночка» розташувався на 3 місці Супер20 на РУтв", - сказано на фан-сторінці. При цьому нагадаємо, що сама Віра також показала себе в даному образі, проте з накидкою нагорі.

У короткому ролику Віра Брежнєва позує в незвичайній накидці сірого кольору, яка оголила плечі і ледь прикрила груди артистки, здається, що наряд ось-ось остаточно сповзе вниз, притому під накидкою, як з'ясувалося, є костюм з каменів. Крім того, можна добре розглянути стрункі ноги співачки. Поруч стоїть відомий кліпмейкер Таня Муіньо, вона притулилася до віри Брежнєва в топі з пікантним малюнком.

"Всім ,хто подивився наш # РИТМ і ще його подивиться, буде цікаво дізнатися, що зняли його за дві доби і що головною на майданчику була вона 🖤 крута, талановита, з приголомшливим почуттям гумору і тонким смаком , стильна, добра, але сувора і дуже конкретна - режисер @tanumuino🔥 🔥 🔥", - підписала Брежнєва. - "Коли Діма навесні запропонував мені участь в ритмі, сказав, Яка команда буде його знімати, я погодилася, не поставивши жодного питання. Тому що в такій компанії творити-абсолютне задоволення!".

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