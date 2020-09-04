Масштабна пожежа спалахнула в Полтаві
В обласному центрі горить міське звалище. Вогонь настільки потужний, що існує загроза його поширення на житлові квартали. Полум'я не можуть загасити з четверга, 3 вересня.
На опублікованих кадрах можна побачити, що місто затягнуло димом.
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Рятувальники повідомили, що палає мінімум 2 га території. Швидко загасити пожежу рятувальникам заважає специфіка пожежі: значне задимлення і небезпека обвалу сміттєвої маси.
У ДСНС повідомляли, що до гасіння пожежі залучено 55 осіб та 12 одиниць техніки.
Причина пожежі встановлюється.
Раніше ми писали, що під Харковом горів ліс і вогонь перекинувся на житлові будинки.
У районі с.Гороб'ївка Харківської області загорівся хвойний ліс на площі 80 га. через вітер вогонь перекинувся і на житлові будинки в селі.
Дим від лісової пожежі відчувався навіть у Харкові.
Для ліквідації пожежі задіяли авіацію, пожежний потяг та підрозділи ДСНС з усієї області.
Вогонь від лісової пожежі перекинувся на населені пункти-одне село вигоріло повністю.
Згоріло село Гороб'ївка. У селах Кутьківка та Гряниківка є загоряння.
Нагадаємо, масштабний пожежа спалахнула, терміново з'їхалися рятувальники: фото НП.
До цього Politeka писала, що вибух прогримів у житловому будинку: відео НП.
Також Politeka повідомляла, що хвиля підпалів прокотилася містом, з'їхалися поліція і рятувальники: відео НП.