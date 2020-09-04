Масштабна пожежа спалахнула в Полтаві

В обласному центрі горить міське звалище. Вогонь настільки потужний, що існує загроза його поширення на житлові квартали. Полум'я не можуть загасити з четверга, 3 вересня.

На опублікованих кадрах можна побачити, що місто затягнуло димом.

Рятувальники повідомили, що палає мінімум 2 га території. Швидко загасити пожежу рятувальникам заважає специфіка пожежі: значне задимлення і небезпека обвалу сміттєвої маси.

У ДСНС повідомляли, що до гасіння пожежі залучено 55 осіб та 12 одиниць техніки.

Причина пожежі встановлюється.

Раніше ми писали, що під Харковом горів ліс і вогонь перекинувся на житлові будинки.

У районі с.Гороб'ївка Харківської області загорівся хвойний ліс на площі 80 га. через вітер вогонь перекинувся і на житлові будинки в селі.

Дим від лісової пожежі відчувався навіть у Харкові.

Для ліквідації пожежі задіяли авіацію, пожежний потяг та підрозділи ДСНС з усієї області.

Вогонь від лісової пожежі перекинувся на населені пункти-одне село вигоріло повністю.

Згоріло село Гороб'ївка. У селах Кутьківка та Гряниківка є загоряння.

Нагадаємо, масштабний пожежа спалахнула, терміново з'їхалися рятувальники: фото НП.

До цього Politeka писала, що вибух прогримів у житловому будинку: відео НП.

Також Politeka повідомляла, що хвиля підпалів прокотилася містом, з'їхалися поліція і рятувальники: відео НП.