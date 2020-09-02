Модель нижньої білизни зі Сполучених Штатів Ебігейл Речфорд похвалилася розкішною фігурою в мереживі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на першому знімку позує напівлежачи в тісній мереживній білизні, демонструючи розкішну фігуру в усі красі. Доповнити образ модель вирішила елегантним кулоном.

На іншій фотографії модель позує все в тому ж мереживній білизні, але вже спиною на камеру. Завдяки цьому в кадр потрапили неймовірні обсяги знаменитості.

Однак шанувальників знаменитість вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати, поділившись красою в Сторіс.

До цього ми розповідали, що 27-річна американська модель Ебігейл Речфорд не перестає радувати шанувальників своєю красою.

Кожен день бікінібейба, як прозвали дівчину через її видатних форм, намагається публікувати в соціальній мережі свіжі яскраві знімки, в яких демонструє красиву білизну і власну розкішну фігуру.

Не став винятком і Новий день. Поки більшість українців замерзають і пробираються в тумані на роботу, Ебігейл нагадує, що десь у світі дуже тепло і світить яскраве сонце, зігріваючи все навколо. Вона позує в бікіні золотого кольору, яке насилу прикриває пишні форми, і блискучому поясі-спідниці.

Нагадавши, спекотна Ебі Речфорд блиснула принадами в напівпрозорій білизні.

Як повідомляла Politeka, зіркові діви помірялися фото в бікіні:»гаряче".