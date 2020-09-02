Українців хочуть зобов'язати реєструвати всіх домашніх тварин. При цьому процедуру хочуть зробити платною

Відповідний законопроект зареєстрували депутати від "Слуги народу". За їх словами, головне завдання нового закону - не допускати викидання тварин на вулицю їх власниками. Автори законопроекту пропонують зобов'язати українців реєструвати домашніх собак, кішок і можливо навіть хом'ячків.

Так, відповідно до закону власники повинні будуть:

проводити ідентифікацію та реєстрацію домашньої тварини;

ховати або утилізувати труп своєї тварини;

забезпечити необхідне утримання тварини;

виховувати (дресирувати) тварин.

Також пропонується відкрити нові реєстри, доступ до яких буде у спеціальних агентів. У цих реєстрах повинна міститися наступна інформація:

відомості про власника тварини;

місце утримання (постійного перебування) тварини;

вид тварини, порода, кличка, дата народження, відомості про щеплення і т. д.;

ідентифікаційний номер засобу ідентифікації;

особливі прикмети тварини при наявності (каліцтва, особливості і т. д.);

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Таку ініціативу він озвучив у своєму Telegram-каналі.



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Нагадавши, "Слуг народу" запропонували покарати за невиконання обіцянок перед українцями: "з першого жовтня...".

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