Українців хочуть зобов'язати реєструвати всіх домашніх тварин. При цьому процедуру хочуть зробити платною
Відповідний законопроект зареєстрували депутати від "Слуги народу". За їх словами, головне завдання нового закону - не допускати викидання тварин на вулицю їх власниками. Автори законопроекту пропонують зобов'язати українців реєструвати домашніх собак, кішок і можливо навіть хом'ячків.
Так, відповідно до закону власники повинні будуть:
- проводити ідентифікацію та реєстрацію домашньої тварини;
- ховати або утилізувати труп своєї тварини;
- забезпечити необхідне утримання тварини;
- виховувати (дресирувати) тварин.
Також пропонується відкрити нові реєстри, доступ до яких буде у спеціальних агентів. У цих реєстрах повинна міститися наступна інформація:
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- відомості про власника тварини;
- місце утримання (постійного перебування) тварини;
- вид тварини, порода, кличка, дата народження, відомості про щеплення і т. д.;
- ідентифікаційний номер засобу ідентифікації;
- особливі прикмети тварини при наявності (каліцтва, особливості і т. д.);
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Таку ініціативу він озвучив у своєму Telegram-каналі.
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