Українські вчителі перебувають у великій зоні ризику на тлі пандемії китайського вірусу

Про це попередив лідер політичної партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу 112, передає Politeka.net.

За його словами, сьогодні потрібно захистити українських вчителів від зараження вірусом напередодні початку нового навчального року, адже саме вони знаходяться у великій зоні ризику.

"Коли відкриють школи, діти принесуть інфекцію додому і школи переведуть спочатку на часткове відвідування, потім на невідвідування. І очікувати, що до появи вакцини ми зможемо жити повноцінним життям, в тому числі і в школі, не можна. Нам потрібно вберегти наших вчителів, оскільки вони знаходяться у великій зоні ризику", - попередив Пальчевський.

Він також спрогнозував погіршення ситуації в країні на тлі можливого нового спалаху китайського вірусу і збільшення кількості заражених.

"Випробування для нашого народу продовжаться і буде дуже серйозний час для випробування керівництва як медицини, так і економіки в цілому", – підкреслив лідер політсили Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу.

Раніше Андрій Пальчевський розкрив один з ганебних провалів "Слуг народу".

У Конституції прописано, що Україна - соціальна держава, але представники влади раніше говорили про впровадження лібертаріанства.

Він також зазначив, що після гучного конфузу з лібертаріанством представники влади різко змінили свою риторику.

"Тепер коли вони зрозуміли, що вони приділялися..., раптом перейшли на позицію Конституції. Але ж спочатку всі ці люди ходили з розумним виглядом, вони взагалі нічого не розуміли.. А їм довірили керувати країною. І найголовніше-була ця моносистема, вони агресивно не прислухалися до іншої точки зору. Чим все закінчиться? Побачимо 25 числа (жовтня-ред.)", - стверджував раніше Пальчевський.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський зустрівся з працівниками Броварського заводу будівельних конструкцій.

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