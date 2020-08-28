У Міністерстві юстиції України зробили важливе уточнення щодо декретної відпустки по догляду за дитиною
Як передає прес-служба відомства, таку відпустку може брати не тільки мама, але і тато, дідусь чи бабуся.
“За свій рахунок підприємство може надати частково оплачувану відпустку і відпустку без збереження заробітної плати більшої тривалості. На період такої відпустки за працівником зберігається його місце роботи", - йдеться в повідомленні.
Для того, щоб оформити декретну відпустку, необхідно подати роботодавцю заяву на відпустку і копію свідоцтва про народження дитини.
При цьому, якщо в декрет йде ТАТО, роботодавець додатково може попросити довідку з місця роботи мами про те, що вона не пішла у відпустку і не отримує допомогу.
Російська Кардашьян запаморочила своїми "буйками" у величезному декольте: "Складно не закохатися"
Лікарі борються за Олену Кравець, що буде з "Кварталом 95": "Тримайся, дорога!"
"Харламов, спи спокійно": фігуриста Яна Кошкіна вигнулася на ліжку, вип'ятивши головну гордість
НБУ ввів в обіг нові гроші після скандалу з монетами, як вони виглядають: "З 26 серпня..."
Ще один важливий момент-декретну відпустку можна брати по черзі. Наприклад, мама може припинити свою відпустку і вийти на роботу, а час, що залишився може використовувати ТАТО;
Для оформлення відпустки татові знадобиться Заява, копія свідоцтва про народження дитини і довідка про те, що мама малюка повернулася на роботу.
Батьки новонароджених мають право на допомогу при народженні дитини в розмірі 41 280 грн. Оформляти виплати рекомендовано на того з батьків, хто йде в декрет.
Держава протягом трьох років сплачує єдиний внесок за одержувача такої допомоги. Таким чином, період відпустки зараховується мамі або татові до страхового стажу.
Якщо частина відпустки планує використовувати другий з батьків, потрібно переоформити виплати на нього, щоб не втратити страховий стаж.
Оформити допомогу можна наступними способами:
- за допомогою сервісу еМалятко в одному з 206 установ;
- онлайн-на портал Дія;
- особисто в управлінні соцзахисту населення.
Нагадавши, українців масово карають за лікарняні, Заява Фонду соцстрахування: "тільки за наявності..."
Як повідомляла Politeka, у пологовому будинку під Дніпром сталася моторошна історія:"дитину мені видали в пакеті".
Також Politeka писала, що правила виходу в декрет змінять, документ вже в Раді: які нововведення підготували українцям.