У Міністерстві юстиції України зробили важливе уточнення щодо декретної відпустки по догляду за дитиною

Як передає прес-служба відомства, таку відпустку може брати не тільки мама, але і тато, дідусь чи бабуся.

“За свій рахунок підприємство може надати частково оплачувану відпустку і відпустку без збереження заробітної плати більшої тривалості. На період такої відпустки за працівником зберігається його місце роботи", - йдеться в повідомленні.

Для того, щоб оформити декретну відпустку, необхідно подати роботодавцю заяву на відпустку і копію свідоцтва про народження дитини.

При цьому, якщо в декрет йде ТАТО, роботодавець додатково може попросити довідку з місця роботи мами про те, що вона не пішла у відпустку і не отримує допомогу.

Ще один важливий момент-декретну відпустку можна брати по черзі. Наприклад, мама може припинити свою відпустку і вийти на роботу, а час, що залишився може використовувати ТАТО;

Для оформлення відпустки татові знадобиться Заява, копія свідоцтва про народження дитини і довідка про те, що мама малюка повернулася на роботу.

Батьки новонароджених мають право на допомогу при народженні дитини в розмірі 41 280 грн. Оформляти виплати рекомендовано на того з батьків, хто йде в декрет.

Держава протягом трьох років сплачує єдиний внесок за одержувача такої допомоги. Таким чином, період відпустки зараховується мамі або татові до страхового стажу.

Якщо частина відпустки планує використовувати другий з батьків, потрібно переоформити виплати на нього, щоб не втратити страховий стаж.

Оформити допомогу можна наступними способами:

за допомогою сервісу еМалятко в одному з 206 установ;

онлайн-на портал Дія;

особисто в управлінні соцзахисту населення.

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