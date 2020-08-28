60-річний російський актор Дмитро Харатьян без сорому похвалився своїми сідницями без нижньої білизни

Як повідомляє Politeka.net, режисер нової частини фільму " Гардемарини "Світлана Дружиніна злила пікантне відео на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" (щоб подивитися, скрольте вниз). У ролику зображені Відверті моменти зі зйомок, а конкретно-перевтілення знаменитості.

Дмитра Харатьяна зафіксували на камеру в той момент, коли він одягав штани старовинного фасону. У кадр потрапили оголені сідниці, які актор тут же сховав. Побачивши, що його знімають, він навіть пошльопав по своїй дупі руками. Варто відзначити, що вище пояса скандальна зірка був абсолютно оголений, лише волосся були пов'язані в хвіст чорною стрічкою.

"Ось зараз практично остання стадія натягування на себе цих штанців практично без усього. Трусів немає, стрінгів немає, все натурально, як в житті, як в природі", - вимовив Дмитро Харатьян і викликав бурхливу реакцію в мережі.

"Попа Харатьяна-це бомба!💥 😂 "; "Та Ви пустунка😂 😂, Світлана Сергіївна"; " Попа гардемарина ще горіх😁 👍";" Харатьян-то Хулігааан, однак😀"; " у відмінній формі🔥 🔥 🔥", - пишуть користувачі.

Мабуть, він вирішив піти по стопах Сергія Глушка (Тарзана) - відомого шоумена і чоловіка Наташі Корольової, який регулярно світить пікантними частинами тіла. Нещодавно 50-річний артист опублікував фото з басейну, на якому зображена його оголена п'ята точка.

Варто відзначити, що Дмитро Харатьян потрапив в базу даних "Миротворець" за підтримку анексії Криму і незаконне відвідування півострова. Актор також вів пропагандистську програму " Острів Крим "на телеканалі"ОРТ".

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