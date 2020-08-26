Співачка і член журі третього сезону шоу "Х-Фактор" Ірина Дубцова похвалилася прекрасною фігурою на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала кадри із закордонного курорту на своїй сторінці в "Instagram". На них видно, що Ірина Дубцова багато купається, красуючись перед іншими відпочиваючими в різних купальниках.

Так на одному з фото дівчина позує біля басейну в білому боді, вона повернулася до камери в профіль, показавши ідеальну талію і стрункі ноги. Вона також прийняла ефектну позу, витягнувшись на носочках і витягнувши одну руку вгору. Курортний образ красуні довершила кремовий капелюх і сонцезахисні окуляри. На задньому плані підносяться пальми і інша рослинність, надаючи знімку додаткових фарб.

Ірина Дубцова також опублікувала відео, в якому ніжиться на пляжі. Вона змінила купальник на яскраво-жовту модель із зав'язками на шиї і показала груди крупним планом. У кадр також потрапили ніжки, які зірка злегка підігнула під себе. В описі Ірина зізналася, що отримала таке тіло завдяки пластичному хірургу.

Користувачі соціальної мережі звернули увагу, що Дубцова схудла, і багатьом нова зовнішність співачки припала до смаку:

"Фігурка супер 👏"; "Чудова фігурка! Ірина 🔥"; " Доброго ранку 😘 фігура відпад 🤗"; "Стройняшка"; "Ну красуня ж🔥 🔥 🔥"; "як завжди - чарівна.❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ "; "Фігура вогонь 👍 🏼 і взагалі Ви вся вогонь🤩"; "яка стрункенька розумничка,спорт це справа!"; "Яскрава і сонячна красуня 😍👍🔥🔥🔥💛💚♥️☀️"; "яка краса😍 😍 😍 😍чому б і ні 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 👍 живемо один раз! Треба любити і себе теж".

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