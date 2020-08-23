Громадський діяч Андрій Пальчевський оцінив пораду Володимира Зеленського, дану білоруському політику Олександру Лукашенку

Як повідомляє Politeka.net, про це він розповів у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбук. Пальчевський зазначив, що порада, озвучена президентом, вельми правильна.

"Рідкісний день і рідкісний випадок. Не знаю, чи пов'язано це з Днем незалежності, або з Днем Прапора. Раптом наш президент сказав 100% правильну річ про Лукашенка. У нас правда, як Ви знаєте, всі президенти говорять добре про інші царства і якусь нісенітницю про своє. Так от, президент Зеленський порадив президенту Лукашенку те, що порадили б йому більшість українців. Без крові, без натяжок провести ще одні вибори. І переконати всіх, себе в тому числі, набрид ти своєму народу або тебе так люблять. Як там його звуть? Олександр Григорович», - зазначив Пальчевський.

Відзначимо, що 23 серпня в сусідній країні проходить «Марш Нової Білорусі», на який з'їхалися люди з усієї країни. Незважаючи на погану погоду, колони протестувальників стягуються в центр Мінська. Як відомо, після виборів президента, які незалежні екзитполи визнали фальсифікованими, в країні не вщухають протести.

как президент президенту.. Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 23. August 2020

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