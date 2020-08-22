Російська балерина Анастасія Волочкова вразила нескромним вбранням

Як повідомляє Politeka.net, скандально відома зірка вирушила на відпочинок і поділилася фото з курорту на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". "Моя хатина на пляжі", - підписала вона публікацію і вказала багато тегів, серед яких: "насолоджуюся".

На знімку Анастасія Волочкова позує на дивані в дуже відвертому купальнику кислотних кольорів. Бікіні на зав'язках ледь приховує її пікантні місця, більш того, балерина тягне однією рукою за мотузочку, ніби зараз розв'яже. Другою ж рукою з великим кільцем вона вперлася у власний бік. Знаменитість стала на коліна і зігнула спину в незвичайній позі.

Все це відбувається в якомусь пляжному бунгало. Крізь вікно на задньому плані можна помітити іншу схожу споруду, зелені дерева і гори. Всередині ж стоїть тарілка з екзотичними фруктами, якими, ймовірно, пригощається Анастасія Волочкова і її супутники.

Балерина також побувала на пляжі, де не упустила можливості показати один зі своїх знаменитих шпагатів. Для цього вона вбралася в яскраво-жовтий купальник, трусики якого більше схожі на шорти. У такому вигляді Волочкова широко розсунула ноги, спершись руками на перила басейну. "Прекрасний початок дня на віллі", - зазначила зірка в описі.

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