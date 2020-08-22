Перший вихідний з тривалого вікенду в Україні запам'ятається несподіваними "сюрпризами" від погоди

Про це пише Politeka.net.

Як повідомляють в Укргідрометеоцентрі, сьогодні, 22 серпня, в Україні дощитиме.

погода, злива, дощ влітку

За прогнозами синоптиків, найбільше не пощастить жителям Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей та кримчанам.

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У цих регіонах пройдуть грозові дощі, а температура повітря впаде на кілька градусів. Вдень синоптики обіцяють до + 27 градусів, а вночі похолодає до +18 градусів.

В інших українських регіонах опадів не очікується. На заході температура вдень від +26 до +30 градусів, а вночі - від 13 до 17. Аналогічна ситуація в північних і центральних областях.

У Києві сьогодні, 22 серпня, також буде сонячно і без опадів. Вдень повітря в столиці прогріється до позначки в +26, а вночі похолодає до +18 градусів.

Раніше ми розповідали про погоду, яка може очікувати українців восени.

Синоптики запевняють, що осінь цього року буде прохолодною і дощовою. Ранні заморозки експерти прогнозують вже у вересні, але в жовтні погода ще дасть українцям насолодитися теплом.

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