Українська співачка Анна Седокова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала свій відпочинок біля басейну в Майамі

На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" знаменитість опублікувала спекотне фото в купальнику, яке викликало фурор серед шанувальників, передає Politeka.net. Анна Седокова сфотографувалася, сидячи на бортику басейну в спокусливому літньому образі: кислотно-рожевому ліфчику і міні-трусиках, від яких видно тільки бретельку на поясі. Виконавиця зібрала волосся в дві довгі коси, а очі захистила від сонця.

На знімку Седокова опустила одну ногу в воду, а другу пікантно закинула зверху - з такого ракурсу можна розглянути її пружні стегна. Красуня сперлася руками об мокрий край басейну за спиною, вип'ятивши пишний бюст. Добре помітно, що співачка сильно засмагла під гарячим американським сонцем.

"Коли ти поруч зі мною — у мене вічне літо", - підписала фото Анна, зазначивши свого коханого.

Користувачі соціальної мережі захопилися закордонними кадрами артистки і залишили їй багато компліментів в коментарях:

"Може вистачить над нами знущатися"; " Шоколадка ❤️"; " Краса ти наша💞💞💞💞😍✨👼🏼💫"; "Ноги-секс!"; "Фігура просто шикарна 🔥🔥🔥"; "Приголомшливо звичайно виглядаєте ❤️😍👍"; "Шикарна😍"; "Шикарний купальник💣"; "Ох і малыха 😢"; "Сама красива і сексуальна 😍"; "Любов перетворює"; "Як Ви розцвіли🎉 Просто жінка свято".

Нагадавши, Седокова зганьбилася разом з коханцем прямо на зйомках.

А ще Politeka писала, що Седокова блиснула схудлою фігурою після дієти.

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