У Північній Кореї з'явився ще один лідер, який перейняв на себе частину повноважень Кім Чен Ина

Як повідомляє південнокорейська розвідка, молодша сестра лідера КНДР Кім Е Чжон на даний момент виконує частину функцій глави держави. Відзначається, що Кім Чен Ин досі зберігає абсолютну владу в країні, але все ж делегує частину повноважень сестрі. Вона, по суті, є лідером №2 в країні. Відомо, що Кім Е Чжон зараз займається загальнодержавними справами і відповідає за відносини з США і Південною Кореєю.

Це робиться, щоб мінімізувати стрес глави КНДР. Нагадаємо, що навесні він майже місяць не з'являвся на публіці. Це пов'язували з погіршенням його здоров'я.

У сестри Кім Чен Ина дуже жорсткий характер. Американські журналісти навіть прозвали її "термінатором", хоча на батьківщині її прийнято називати "принцесою". Як розповідала президент Washington DC Defense Forum Сюзанна Шолте, Кім Е Чжон холодна, безжальна і гордовита. Вона, на думку Шолте, повинна демонструвати, що влада сім'ї Кім збережеться, навіть якщо з ним щось трапиться.

Спеціаліст з Азії Шон Кінг, у свою чергу, зазначив, що Кім Е Чжон люта і грізна.

У мережі теж обговорюють грізність молодшої сестри глави КНДР.

"Другу людину (а може вже і першу!) у Північній Кореї звуть Кім Е Чжон. Вона-сестра Кім Чен Ина і головний ідеолог. Фізична форма-прекрасна, погляд-цілеспрямований. Крутіше братика-борова буде", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що дружина лідера КНДР вражає красою, рідкісні кадри "північнокорейської Міддлтон" злили в мережу.

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