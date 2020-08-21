Погода в Україні 21 серпня різко змінить "настрій", грозові дощі накриють ряд нових областей

Так, жителям Західної України літо нарешті влаштує "перепочинок", проте середня температура все одно буде відносно низькою, в порівнянні з іншою частиною країни: від 25 до 28 градусів тепла вдень, а ось вночі їх змінять комфортні 15-18 зі знаком «плюс», передає Politeka.

На півночі українців сьогодні чекають грозові дощі, а також невелике похолодання: на вулиці очікується від 25 до 27 градусів за Цельсієм. Вночі ж стовпчик термометра покаже від 15 до 18 градусів.

Жителям центральних регіонів варто очікувати часткових опадів, які пройдуть у Черкаській та Полтавській областях. Попри це, повітря прогріється до 28-34 градусів спеки, а ось вночі показник опуститься до 16-19 тепла.

На півдні України спека буде найбільш сильною: від 32 до 34 градусів тепла. Вночі також очікується відносно підвищена температура: від 18 до 21 за Цельсієм.

На сході, згідно з прогнозами синоптиків, дощ з грозою буде лише в Харківській області. Попри це, повітря прогріється до 26-34 градусів тепла. А ось вночі охолоне до 18-20 зі знаком «плюс».

У Києві та області сьогодні буде тотальна негода: повітря прогріється до 27-29 градусів, проте їх супроводжуватимуть дощі з грозою. Вночі похолодає до 14-16 за Цельсієм.

Крім того, синоптики з Укргідрометцентру сьогодні прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки. А в районах, де будуть грози, оголошено I рівень пожежної небезпеки.

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