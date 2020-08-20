Знаменита українська співачка Віра Брежнєва вразила видом після перетворення в спеціальному додатку

Кілька днів тому молода бек-вокалістка разом з Дмитром Монатіком випустила відео на трек "Достопримечательность". Кліп відразу ж підірвав соцмережі. Учасниця вокального шоу" Голос країни-10", бек-вокалістка Дмитра Монатіка Lida Lee стала першою, кого продюсуватиме артист.

Щоб привернути увагу до новини і самої музичної композиції, артисти, колеги і товариші Дмитра підтримали молоду співачку незвичайним челленджем. Використовуючи додаток по заміні осіб, зірки почали публікувати в розділі Сторі свої перетворення, відзначаючи в тегах самого Монатіка і молоду дівчину, яка стала головною зіркою кліпу.

Не втрималася і Віра Брежнєва, не так давно презентувала з Монатіком кліп» Вечериночка", відзнятий в Барселоні і став хітом цього літа. Співачка перетворилася на саму Lida Lee і навіть здивувала вдалим перетворенням за допомогою програми. Роль ефектної брюнетки дуже підійшла вірі, яка стала схожа на Надію Мейхер. Разом з надією віра була у складі групи "ВІА Гра".

У підписі до ролика Віра написала привітання для двох артистів і зазначила «ловіть новинку від Монатіка і Lida Lee».

Також раніше відомий шоумен Рустам Солнцев деякий час тому в соціальній мережі Instagram вирішив поділитися незвичайним архівним кадром, зробленим ще під час участі віри в групі «ВІА Гра» разом з такими зірками як Світлана Лобода і Надія Мейхер-Грановська. В даному складі Зоряна команда блищала на сцені в далекому 2004 році.

На старому фото зірки-зовсім молоді і в зовсім інших образах – позували всі разом з яскравими посмішками на обличчі. Причому через їх зачісок мало хто може дізнатися артисток. На фото Світлана Лобода ще рудоволоса, Мейхер з іншою зачіскою, а вибілене волосся віри зовсім не схожі на природний її колір волосся. З роками всі співачки змінили свій імідж безліч разів, повністю перетворившись.

Зазначимо, Віра викликала досить неоднозначну реакцію під постом. Як відомо, продюсер групи "ВІА Гра" Костянтин Меладзе пішов від першої дружини до Віри Брежнєвої.

«Всі троє дуже сильно в смаку Габозова», «Сокіл, еріка, алиана 😂», «Ці туфельки з дуже довгим носиком були у мене 🤣🤣🤣», «Блін, ну це 2000-е, така мода була 🤷», «Така мода була 👍 тоді здавалося, що дуже модні і красиві 👍», «Веруня найскромніша, офісна леді прям 😁», «А та, яка біленька пам'ятаю Глібу Полуничку сподобалася сильно😂», - пишуть користувачі Instagram.

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