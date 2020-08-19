Бізнесмен подав багатомільйонний позов проти скандально відомої балерини Анастасії Волочкової і розповів про її "гріхи"

Як повідомляє Politeka.net, чоловік судиться зі знаменитістю, яка нібито нажилася за його рахунок кілька років тому, передає "Московський комсомолець". Позов вже зареєстрували в суді, а копію відправили танцівниці та її юристам.

Раніше двічі судимий в Росії уродженець Таджикистану Владислав Томенко розповів в одному з ток-шоу, що був мільйонером і співмешканцем Анастасії Волочкової, якого вона обманом розорила. Він пообіцяв звернутися до суду і виконав свою погрозу. У заяві чоловік вказав, що в 2014-2015 роках проживав з Волочковою в цивільному шлюбі. У цей час йому довелося заплатити за ремонт в особняку своєї коханої, проте та обіцяла все повернути. На прохання Анастасії він, нібито, найняв знайомих будівельників, які оцінили роботу в 30 мільйонів рублів. Владислав додав у позові, що Волочкова одного разу вигнала робітників, будучи в нетверезому стані.

Як стверджує чоловік, він "був використаний", через що вліз у великі борги і навіть потрапив за грати. Чоловік намагався зв'язатися зі своєю співмешканкою, але та відмовлялася йти на контакт. При цьому, за словами Владислава, Анастасія була від нього вагітна. "Коханець" зажадав, щоб Волочкова компенсувала вартість ремонту і моральний збиток, який оцінив в 100 мільйонів рублів. У позові бізнесмен зазначив, що в результаті дій відповідачів «все життя пішло під укіс», і з нього «зробили посміховисько».

Представник балерини Юлія Вербицька зазначила, що позов став для її довірительки великою несподіванкою. Незважаючи на це, вона готова відстоювати свої інтереси в суді.

Нагадавши, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула змарнілими ногами в вовняних чоботях