Українська телеведуча Даша Трегубова з "Х-фактора" показала свої невдалі танці на пілоні
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала відео на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". Для чергового тренування Даша вбралася в зручну, але дуже відверту форму рожевого кольору: короткий бюстгальтер, труси, наколінники і туфлях на високих підборах.
Як зазначила телеведуча, в ролику відображено її п'яте заняття. Судячи з події, навички красуні ще дуже далекі від ідеалу - спробувавши зробити потрібний рух під музику, Трегубова задерла ногу і сильно вдарилася об трубу. Спочатку вона засміялася, але потім від болю схопилася за забите місце.
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Користувачі соціальної мережі не змогли підтримати Дашу або залишити хоч якийсь коментар, тому що відео з'явилися тільки в сторіз.
Раніше Даша Трегубова вийшла на прогулянку в білій сукні з візерунками, яку доповнила босоніжками і капелюхом. Телеведуча сіла за літнім столиком і показала себе у всій красі, а в деяких моментах посвітила своїми стрункими ніжками, які здалися з-під тканини сукні. Даша подякувала фотографу за такий гарний знімок.
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