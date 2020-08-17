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Українська телеведуча Даша Трегубова з "Х-фактора" показала свої невдалі танці на пілоні

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала відео на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". Для чергового тренування Даша вбралася в зручну, але дуже відверту форму рожевого кольору: короткий бюстгальтер, труси, наколінники і туфлях на високих підборах.

Як зазначила телеведуча, в ролику відображено її п'яте заняття. Судячи з події, навички красуні ще дуже далекі від ідеалу - спробувавши зробити потрібний рух під музику, Трегубова задерла ногу і сильно вдарилася об трубу. Спочатку вона засміялася, але потім від болю схопилася за забите місце.

Користувачі соціальної мережі не змогли підтримати Дашу або залишити хоч якийсь коментар, тому що відео з'явилися тільки в сторіз.

Раніше Даша Трегубова вийшла на прогулянку в білій сукні з візерунками, яку доповнила босоніжками і капелюхом. Телеведуча сіла за літнім столиком і показала себе у всій красі, а в деяких моментах посвітила своїми стрункими ніжками, які здалися з-під тканини сукні. Даша подякувала фотографу за такий гарний знімок.

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