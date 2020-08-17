Відома українська співачка SLAVIA, дружина DZIDZIO, показала себе і розповіла про пісні

На фото красуня показала себе в наряді з пір'я, доповнивши образ блискучими туфлями. Поруч можна побачити павича, який сів поруч з дівчиною. Співачка залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. На ще одному кадрі артистка стояла в боді на тлі стіни. Поруч можна побачити чотири манекени в піджаках. Зірка впевнено трималася перед камерою, показуючи всю себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Цікавить Ваша думка. Після прем'єри "я тобі не мама" потрапила в топ в розділі "українські хіти зараз". Більшість пісень в цьому розділі російською мовою, є також англійською. Як вважаєте, чи можна пісню іноземною мовою називати "українським хітом"?. Друзі, поділіться думкою", - написала співачка.

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Фанати поставили майже 300 лайків і написали коментарі:

"Категорично ні", "тільки української", "Богиня", "приголомшливо", "Awesome".

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Цікавить ваша думка... Після прем’єри «Я тобі не мамка» попала в топ 🔥 #AppleMusic у розділ «Українські хіти зараз». Більшість пісень у цьому розділі російською мовою, є також і англійською. Як вважаєте, чи можна пісню будь - якою іноземною мовою назвати «українським хітом»? Друзі, поділіться своїми думками... P.S. Давайте разом виховувати в собі вміння підтримати український продукт, бо це важливо зараз 🔝🔝🔝 #топ #українськіхіти #люблюукраїнське #хіт #Ятобінемамка #Славія #SLAVIA

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Повідомлялося, що дружина відомого українського артиста Дзідзьо, співачка SLAVIA похвалилася засмаглим літнім тілом в купальнику.

У розпал пандемії, коли більшість зарубіжних курортів виявилися недоступні для українців, співачка вирішила відпочити вдома. Так, Ярослава Притула-Хома (справжнє ім'я артистки) насолоджується літнім сонцем у Києві, плаваючи на катері по Дніпру.

Нагадавши, фігуриста дружина DZIDZIO купальнику виставила всі свої принади напоказ

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