Цікавить ваша думка... Після прем’єри «Я тобі не мамка» попала в топ 🔥 #AppleMusic у розділ «Українські хіти зараз». Більшість пісень у цьому розділі російською мовою, є також і англійською. Як вважаєте, чи можна пісню будь - якою іноземною мовою назвати «українським хітом»? Друзі, поділіться своїми думками... P.S. Давайте разом виховувати в собі вміння підтримати український продукт, бо це важливо зараз 🔝🔝🔝 #топ #українськіхіти #люблюукраїнське #хіт #Ятобінемамка #Славія #SLAVIA