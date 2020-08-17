Українська співачка Даша Астаф'єва зважилася на дуже відверту фотосесію та інтимні одкровення

Як повідомляє Politeka.net, вона виклала нові фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

Даша Астаф'єва прославилася розкутістю і часто демонструє свою красу в пікантних образах. Цього разу вона постала посеред дикої природи. На чорно-білих знімках Даша стоїть в очеретах в одній мокрій майці. На першому фото співачка з томним поглядом прикриває груди рукою, повернувшись напівбоком. На іншому вона без сорому виставила напоказ свої форми, які легко розглянути під вологою тканиною, як і відсутність нижньої білизни.

"Подивіться як фотографії розкривають все ваше істота... все, що ви не тільки пишете, а й переживаєте, відчуваєте, випускаєте з себе крізь гігабайти... Я довіряю Микиті себе. Теперішнє. Яка подобається не всім. Микиті-Людині. Я довіряюся Микиті-Фотографу", - зазначила Астаф'єва в описі. - "Він не скаже зайвого картинкою. Тому що його очі бачать тільки суть. Ця фотографія - Молитва за ваші чорні душонки. Ми й самі могли б бути такими... але, хто врятує тоді вас?".

Користувачі соціальної мережі захопилися сміливістю і красою виконавиці, залишивши багато захоплених коментарів:

"Така природна"; "О боги🔥, можна мені з вами також помолитися?🌷 "; "Шалено"; " Слова тут зайві😍 😍 😍 👌 👍"; " неймовірно!!!!! Дуже красиве фото"; "Шикарно"; " ви приголомшлива ♥️"; " це дуже красиво👏 👏 👏"; " красуня яка😍 😍 👌"; " Даша, ти найкраща Рибачка, яку я бачив у житті! Красуняяяя !!!))) "; "Це не фото-це шедеври! Це не жінка, а мрія!".

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