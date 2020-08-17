Знаменита українська співачка Віра Брежнєва вразила видом на архівному кадрі, зробленому під час її участі в "ВІА Грі"
Відомий шоумен Рустам Солнцев деякий час тому в соціальній мережі Instagram вирішив поділитися незвичайним архівним кадром, зробленим ще під час участі віри в групі «ВІА Гра» разом з такими зірками як Світлана Лобода і Надія Мейхер-Грановська. В даному складі зоряна команда блищала на сцені в далекому 2004 році.
На старому фото зірки-зовсім молоді і в зовсім інших образах – позували всі разом з яскравими посмішками на обличчі. Причому через їх зачісок мало хто може дізнатися артисток. На фото Світлана Лобода ще рудоволоса, Мейхер з іншою зачіскою, а вибілене волосся віри зовсім не схожі на природний її колір волосся. З роками всі співачки змінили свій імідж безліч разів, повністю перетворившись.
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Зазначимо, Віра викликала досить неоднозначну реакцію під постом. Як відомо, продюсер групи "ВІА Гра" Костянтин Меладзе пішов від першої дружини до Віри Брежнєвої.
"Всі троє дуже сильно в смаку Габозова", " Сокіл, Еріка, аліана 😂», «ці туфельки з дуже довгим носиком були і у мене🤣 🤣 🤣», «блін, Ну це 2000-е, така мода була🤷», «така мода була 👍 тоді здавалося, що дуже модні і красиві👍", " виглядають, звичайно, відпад. Ще не оттюнінгованние😂", "Ну і прикидон😂А тоді це було модно😂«," Веруня найскромніша, Офісна леді прям 😁«,» а та, яка біленька пам'ятаю Глібу сподобалася сильно😂", - пишуть користувачі Instagram.
Також артистка опублікувала свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала серію вправ для преса і сідниць (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).
Брежнєва постала в чорному топі і такого ж кольору велосипедках. Для зручності блондинка зав'язала волосся в вузол. Зірка з оптимізмом продемонструвала різні пози, впевнена в успіху цього тренування.
"Тренування з @anitasporty сідниці і прес 💪 🏻 🚀 мокра і задоволена 🤪 ви будете теж 🤪 класної вам тренування😘", - підписала кадри віра.
Користувачі кинулися обговорювати побачене і дякувати знаменитостей.
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