Знаменита українська співачка Віра Брежнєва вразила видом на архівному кадрі, зробленому під час її участі в "ВІА Грі"

Відомий шоумен Рустам Солнцев деякий час тому в соціальній мережі Instagram вирішив поділитися незвичайним архівним кадром, зробленим ще під час участі віри в групі «ВІА Гра» разом з такими зірками як Світлана Лобода і Надія Мейхер-Грановська. В даному складі зоряна команда блищала на сцені в далекому 2004 році.

На старому фото зірки-зовсім молоді і в зовсім інших образах – позували всі разом з яскравими посмішками на обличчі. Причому через їх зачісок мало хто може дізнатися артисток. На фото Світлана Лобода ще рудоволоса, Мейхер з іншою зачіскою, а вибілене волосся віри зовсім не схожі на природний її колір волосся. З роками всі співачки змінили свій імідж безліч разів, повністю перетворившись.

Зазначимо, Віра викликала досить неоднозначну реакцію під постом. Як відомо, продюсер групи "ВІА Гра" Костянтин Меладзе пішов від першої дружини до Віри Брежнєвої.

"Всі троє дуже сильно в смаку Габозова", " Сокіл, Еріка, аліана 😂», «ці туфельки з дуже довгим носиком були і у мене🤣 🤣 🤣», «блін, Ну це 2000-е, така мода була🤷», «така мода була 👍 тоді здавалося, що дуже модні і красиві👍", " виглядають, звичайно, відпад. Ще не оттюнінгованние😂", "Ну і прикидон😂А тоді це було модно😂«," Веруня найскромніша, Офісна леді прям 😁«,» а та, яка біленька пам'ятаю Глібу сподобалася сильно😂", - пишуть користувачі Instagram.