Популярна українська виконавиця Анна Седокова вбралася в тісний топ і здалася розкішними формами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на опублікованих кадрах Седокова позує в крихітних шортах і топі, ефектно присівши та розставивши ноги. Красуня влаштувала жаркий танець на камеру, демонструючи апетитні вигини.
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Доповнювали образ красуні ефектна зачіска, окуляри й хустку на шиї. Однак шанувальників Седокова позбавила можливості що-небудь сказати, оскільки кадри були викинуті в Сторіс, хоча багато хто з них написали б «як випирають» її форми.
До цього ми розповідали, що знаменита українська співачка Анна Седокова оголосила нещодавно про свої заручини з Янісом Тіммою, побешкетувала в спальні в білизні.
Цього разу засмагла співачка вирішила показати, як проводить час без Яніса, поки він на тренуванні. Зараз молодий баскетболіст займається в Майамі, готуючись до нового сезону, тому більшу частину часу Анна одна з дітьми розважається на пляжі або в номері.
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