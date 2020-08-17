Популярна українська виконавиця Анна Седокова вбралася в тісний топ і здалася розкішними формами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Седокова позує в крихітних шортах і топі, ефектно присівши та розставивши ноги. Красуня влаштувала жаркий танець на камеру, демонструючи апетитні вигини.

Доповнювали образ красуні ефектна зачіска, окуляри й хустку на шиї. Однак шанувальників Седокова позбавила можливості що-небудь сказати, оскільки кадри були викинуті в Сторіс, хоча багато хто з них написали б «як випирають» її форми.

До цього ми розповідали, що знаменита українська співачка Анна Седокова оголосила нещодавно про свої заручини з Янісом Тіммою, побешкетувала в спальні в білизні.

Цього разу засмагла співачка вирішила показати, як проводить час без Яніса, поки він на тренуванні. Зараз молодий баскетболіст займається в Майамі, готуючись до нового сезону, тому більшу частину часу Анна одна з дітьми розважається на пляжі або в номері.

Позуючи в білосніжному ліжку, Анна продемонструвала свою білизну-рожевий спортивний топ і чорне бікіні без будь-якого збентеження

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