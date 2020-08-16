Популярна телеведуча і актриса Лілія Ребрик показала себе в сміливому образі

Нову фотографію артистка розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net

Лілія попозувала на тлі білого рояля ефектно присівши на нього. Для фотосесії теледіва вибрала довге облягаюче плаття з глибоким декольте і великим вирізом на нозі. Наряд дуже вдало підкреслював струнку фігуру Ребрик і її значні форми.

У підписі до фотографії Лілія Ребрик поміркувала на тему грошей і розповіла шанувальникам, скільки їй потрібно коштів для комфортного життя.

"Звідки ви берете гроші? Скільки заробляєте? І скільки грошей вам потрібно для щастя? 💰

У мене особисто певної суми немає, але у мене є життєвий принцип - я хочу багато працювати і багато заробляти", - написала знаменитість.

Користувачі мережі відреагували на знімок захопленими коментарями.

"Яка ж Ви чудова ... Бомба. Згодна з вами !!)) ", "Ви дуже мудра і чарівна жінка! ! Ви як ніхто надихаєте!» ,- пишуть в мережі.

Раніше ми писали, що телеведуча Лілія Ребрик удвох з чоловіком насолоджується романтичним відпочинком на райських островах

На сторінці в соціальній мережі Instagram Лілія Ребрик розмістила яскраві знімки, зроблені під час відпустки на Мальдівах.

На фото Лілія в довгому пляжному сарафані відображена в обнімку зі своїм коханим чоловіком Андрієм Диким на тлі блакитного неба і пальм. Їхні обличчя так і світяться щастям, адже теледива давно мріяла про відпочинок саме на Мальдівських островах.

"З тобою, хоч на край світу», - лаконічно підписала знімок ведуча.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик влаштувала вологі ігри в купальнику, відео: "мріяла давно".

Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик у шкіряній сукні показала, чим її нагородила природа: "Давно мріяла…».

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