Знаменита українська співачка Анна Седокова нещодавно оголосила про свої заручини з Янісом Тіммою, побешкетувала в спальні в білизні

Цього разу засмагла співачка вирішила показати, як проводить час без Яніса, поки він на тренуванні. Зараз молодий баскетболіст займається в Майамі, готуючись до нового сезону, тому більшу частину часу Анна одна з дітьми розважається на пляжі або в номері.

Сьогодні в розділі Сторі в Instagram співачка показала фігуру на коротенькому відео. Позуючи в білосніжному ліжку, Анна продемонструвала свою білизну-рожевий спортивний топ і чорне бікіні без будь-якого збентеження.

Зірка також забавно похвалилася постройневшими ногами на камеру, а в кінці спеціально впала на ліжко, щоб надати ролику пікантності.

Також Анна раніше вразила видом в червоній сорочці з дрібним принтом і чорними мереживами, навряд чи прикривають її форми. Примітно, що під настільки яскравими фото, які вона опублікувала в Instagram, зірка написала про вивчення іноземних мов:

"Вивчення іноземних мов, завжди було моїм хобі. Я завжди вчуся, ні хвилиночки не відпочиваю. Ось, навіть фото зробила під час важкого навчання. Я в улюбленому італійському ресторані Carpaccio, з улюбленим lychee martini. У мені Spaghetti alla vongole, на мені sexy red top від мого магазину», - написала Анна.

Фанати відразу ж відреагували:

"На другій фотографії особливо помітний італійську мову😉 👍», «красуня! ❤ ️ ", «Неймовірна краса,що топ, що сережки😍 👍», «Я зараз худну після пологів, давай разом зі мною ❤️так простіше і мотивація буде 🔥», «вивчати мови дорого, але корисно👍", «яка ви красуня ❤️❤️❤️❤️❤️», «👏😎 красуня❤️🍀 🌹 😍 " дорого-поняття суб'єктивне. 🔥 ", "Прикрийся ти вже!", "ПС сережки Класні😍» «" форми супер. 🔥🔥».

Нагадавши, Седокова зганьбилася разом з коханцем прямо на зйомках

А ще Politeka писала, що Седокова блиснула схудлою фігурою після дієти

Також Politeka повідомляла, що Седокову позбавили можливості побачити власну дочку, причина вражає