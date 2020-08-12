Дружина відомого музиканта Ігоря Ніколаєва розповіла журналістам про його стан здоров'я

Юлія Проскурякова розповіла про те, як пандемія коронавируса вплинула на життя її родини. Інтерв'ю, в якому артистка прокоментувала хворобу свого чоловіка Ігоря Ніколаєва, опублікував портал «Стархіт».

В рамках цієї бесіди Юлія повідомила, що, незважаючи на те, що медики в усьому світі продовжують фіксувати нові випадки зараження коронавірусною хворобою, її сім'я вирушила до Прибалтики.

Даний вчинок викликав деякі питання у журналістів, так як ще зовсім недавно в мережі з'являлася інформація про те, що Ігор Ніколаєв серйозно хворий. Шанувальники композитора були не на жарт стурбовані його станом здоров'я, так як 60-річний Ніколаєв входить в групу ризику.

Однак Юлія Проскурякова запевнила представників ЗМІ, що подорож була максимально безпечною. Співачка також згадала про те, то у Ігоря Ніколаєва так і не виявили китайський вірус.

«Ігор не хворів коронавірусом. Принаймні жоден з 4-х тестів цього не виявив. У нього була дуже важка пневмонія, від якої він досі відходить ... антибіотиків було багато, побочка теж є », - розповідає артистка.

Юлія також зазначила, що пандемія не кращим чином відобразилася на концертній діяльності. Вона повідомила, що в зв'язку з карантинними обмеженнями виступати на сцені можна буде не раніше листопада.

«Пандемія нікого не щадить ... Але ми не скаржимося. Звичайно, нудьгуємо за виступами. Але і депресувати колись. З донькою особливо не подепресуєш », - сказала Проскурякова.

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