Такою ви її ще не бачили

Суддя проєкту "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк ошелешила шанувальників новим зухвалим образом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Фантастичне плаття..." - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Плакидюк позує в сукні, яку вирішила відкрити. Через це в кадр потрапили ідеальні вигини знаменитості. Шанувальники красуні буквально "розсипалися" в компліментах.

«Взагалі ваші наряди - це якийсь окремий вид мистецтва», «в цьому сезоні ми відірвемося», «просто неймовірно. З рукавичками дуже гармонійно виглядаєте», « яка ви красива. Кожен ваш образ просто вищий пілотаж. Кожен раз милуюся вами», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, популярна українська фотограф Соня Плакидюк похвалилася неймовірною красою в сукні з вирізом.

"Виступаю за альтернативними діснеївськими принцесами🎬 🐇 вам яку?» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Плакидюк була в облягаючій сукні, яка максимально підкреслювала її розкішні форми. Шанувальники буквально "засипали" кумира компліментами.

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