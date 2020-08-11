Суддя проєкту "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк ошелешила шанувальників новим зухвалим образом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Фантастичне плаття..." - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Плакидюк позує в сукні, яку вирішила відкрити. Через це в кадр потрапили ідеальні вигини знаменитості. Шанувальники красуні буквально "розсипалися" в компліментах.
Мама Вєрки Сердючки без гриму несподівано показала себе справжню: "глибоке декольте і..."
Зірка "Танців з зірками" Даніель Салем потрапив у біду, кадри з місця ДТП: "Не встиг..."
Жителів області просять не їздити до Харкова, термінова заява: "Викликає тривогу..."
Екс-холостяк Михайлюк розгнівав домашнім фото з юною коханкою: "Хотів сім'ю, ось і завів дитину"
«Взагалі ваші наряди - це якийсь окремий вид мистецтва», «в цьому сезоні ми відірвемося», «просто неймовірно. З рукавичками дуже гармонійно виглядаєте», « яка ви красива. Кожен ваш образ просто вищий пілотаж. Кожен раз милуюся вами», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, популярна українська фотограф Соня Плакидюк похвалилася неймовірною красою в сукні з вирізом.
"Виступаю за альтернативними діснеївськими принцесами🎬 🐇 вам яку?» - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Плакидюк була в облягаючій сукні, яка максимально підкреслювала її розкішні форми. Шанувальники буквально "засипали" кумира компліментами.
Нагадавши, суддя "Топ-модель по-українськи" з приспущеною сорочкою показала все, на що здатна: "мрія"
Як повідомляла Politeka, зірка "Топ-модель по-українськи" перехворіла на анорексію і здалася з новою зовнішністю
Також Politeka писала, що красуня з "Топ-модель по-українськи" похвалилася значними формами в наряді в сітку