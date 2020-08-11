Відома українська співачка, солістка гурту "НеАнгели» Вікторія Смеюха показала шикарну фігуру в бікіні

Талановита брюнетка володіє шикарною фігурою, якою не гріх похвалитися, передає Politeka.net. Цього разу красуня опублікувала спекотні фото в червоному міні-бікіні. Зірка позувала на березі, демонструючи з усіх боків бездоганні вигини.

Співачка підкреслила груди маленьким ліфчиком у вигляді двох трикутників, які трималися на тонких бретельках.

Артистка злегка вигнулася, захоплюючи красою своїх округлих стегон.

Зірка хоч і була без макіяжу, фото це абсолютно не псувало, а навпаки надавало їм родзинки.

У пості Вікторія міркувала про своє "щастя", якого можна зустріти і не зрозуміти.

"Я жену від себе сумнівні думки😍 🤜 🏻! І якось виходить радіти від щирого серця дрібницям😃, в яких я розвиваю події життя..! Я радію посмішкам рідних, компліментам випадкових перехожих...",- написала Смеюха.

В кінці зірка зізналася, що їй хотілося крикнути про те, що відчуває себе щасливою.

За півгодини пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Я пару днів тому бачила вас на морі 😊 дуже красива ви🥰", " стильна, спортивна, чарівна,сексуальна,жіночна, мила, красива!💕💋❤️🌹😘🍓🍒💕", "Неймовірно красива Ви ❤️❤️❤️❤️👌", "головне що не на пляжі Дельфін 👍 🤙 а так гарного відпочинку пані😋", "красуня", " Віка, це чудово...цінуємо час і миті.....! Яскравих емоцій і крутого відпочинку!😘 ", "Фігура супер !!!❤ ️ ", "Я вас кожен день бачу. Ви шикарна)))", - написали користувачі мережі.

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