Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка вже давно проживає і працює в РФ, поділилася незвичайним кадром з гримерки

Цього разу на спеціальній другій сторінці віри був показаний новий жаркий кадр, на якому зірка демонструвала пружні форми і підтягнутий живіт в одній чорній білизні з сіточкою на талії. При цьому рівне світле волосся зірки були в цей раз незвично закручене, а на обличчі помітний яскравий макіяж.

У підписі Віра розповіла, що раніше проведені нею марафони по схудненню дали свої результати.

"Якщо не йде вага, пам'ятайте-багато їжі або неправильна їжа!!! Якщо хочете просунутися-цукор прибрати на 2 тижні!! Взагалі))) у всіх його видах і проявах)) ну і всім, хто займається, хочу сказати-я Вами пишаюся і захоплююся !!! Ви для мене - великий подарунок !!)) я щаслива читати відгуки про те, як змінюється ваше тіло, ваше життя, ваш настрій!! Ваші результати для мене - найкраща подяка!!! Будемо красивими, стрункими і щасливими!!!! Я теж не відстаю !!! На фото : нещодавно знімалася для журналу #Elle )) це я між кадрами ( в купальнику #Calzedonia)) зверху ще короткий чорний топ)», - написала Віра.

Ось що відповіли фанати:

"МДА таланту немає, залишається тіло! Not classy!", "Вірочка, а буде такий марафон ще раз? 😉 «, "а яка ж вона буде без одягу", " віра, а прибрати солодке зовсім на два тижні-це стосується навіть фруктів? Адже в них теж є цукор..🍏 🍓 🍇 ❤ ️ ", "Здрастуйте, а коли наступний марафон?😍 ", "Віра, будь ласка ,скажіть скільки приблизно калорій в день ви відводите на харчування? @vbdiary», «Афигительная!!!", "Фігурка атас ваще".

Також раніше на своїй другій сторінці співачка вирішила поділитися простим Селфі. Віра позувала у вільній сукні кремового відтінку без макіяжу і укладок. При цьому в підписі зірка розповіла, що насправді ніякого масажу для шкіри обличчя не робила і не хоче.

Розкриваючи секрети догляду за собою, Віра написала, що їй дуже часто пишуть, чи роблю вона гімнастику обличчя ( при цьому кажуть, що хтось із майстрів говорив, що саме за їх системою вона її і робить ).

"Я не роблю гімнастику обличчя. 🙅 🏼 ♀ ️ Чомусь навіть не пробувала. От не лежить душа і все. Але, мої подруги і сестра робили. Проходили курси і тд). Були різні відгуки, але я зрозуміла, що саме мені це не моє. Але мені підходять самомасажу. Я пішла на марафон по ним. При моєму графіку виділити годину на самомасаж обличчя і вправи для шиї, спини, постави кожен день здавалося зовсім неможливим )) але я впоралася)) правда, з невеликими огріхами 🙈 і все ж, марафони закінчилися, а я продовжую використовувати особливо підходящі мені вправи», - розповіла Віра.

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