Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова похвалилася розкішними вигинами в тісному купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Наприклад, рік тому я була такою пампушкою і насолоджувалася цим», — йдеться в повідомленні.
На опублікованій фотографії Горова позує в крихітному купальнику, демонструючи апетитні вигини у всій красі. При цьому знаменитість елегантно задерла руку, що додало знімку ще більшу красу.
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Однак шанувальники Горової не могли що-небудь сказати, оскільки фотографією красуня вирішила поділитися у себе в сторіс.
До цього ми розповідали, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова блиснула фігурою під час відпочинку з коханим
«А так теж буває 💜», - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Горова позує в тісному купальнику, цілуючи коханого. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
"Відпадні. Дуже щасливий за тебе», «щастя вам», «а ти красуня», «ну красотище ж!", "красиві й щасливі«,» милашка«,» ну що за котики«," він соромиться обійняти??? Я б по іншому обійняв. Він ніби маму обіймає😂 😂", — пишуть вони.
Нагадавши, дочка Потапа блиснула апетитними формами в купальнику
А ще Politeka писала, що соковита дочка Потапа в одній білизні показала ідеальні вигини
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