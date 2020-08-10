Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова похвалилася розкішними вигинами в тісному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Наприклад, рік тому я була такою пампушкою і насолоджувалася цим», — йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Горова позує в крихітному купальнику, демонструючи апетитні вигини у всій красі. При цьому знаменитість елегантно задерла руку, що додало знімку ще більшу красу.

Однак шанувальники Горової не могли що-небудь сказати, оскільки фотографією красуня вирішила поділитися у себе в сторіс.

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«А так теж буває 💜», - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Горова позує в тісному купальнику, цілуючи коханого. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Відпадні. Дуже щасливий за тебе», «щастя вам», «а ти красуня», «ну красотище ж!", "красиві й щасливі«,» милашка«,» ну що за котики«," він соромиться обійняти??? Я б по іншому обійняв. Він ніби маму обіймає😂 😂", — пишуть вони.

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